橫山鄉遭棄置341桶化學廢棄物 花4個月終於全數清除

新竹縣橫山鄉沙坑村一處空地，去年3月被人發現遭棄置341桶化學廢棄物，經化驗確定桶內為強酸、強鹼及重金屬溶液，因靠近簡易自來水廠的上游取水口，縣府擔憂汙染疑慮，動用第二預備金，經過4個月將88公噸化學物全數清除，讓下游居民能安全用水。

縣府表示，橫山鄉沙坑村一處山區空地被發現遭棄置大批化學廢棄物，經環保局派員簡易採樣送驗後，確認桶內為強酸、強鹼及重金屬溶液，雖沒有外流，但因接近2個簡易自來水廠的上游取水口，擔心有汙染疑慮，於是動用第二預備金，分兩階段清除，還給居民安全乾淨的環境。

鄉長張志弘表示，去年10月底開始進行清運工作，第一階段為汙染調查、應變處置及後續處理規劃，第二階段全面清除化學廢液桶及廢棄物，並將地面有汙染疑慮的部分一併刮除，總計運送22趟車次、共88噸化學廢棄物。

目前桶子已全數清除，剩下一些原本用來防護桶子的鐵架，鄉公所將派清潔隊確認鐵架是否有受汙染，若有汙染將請環保局協助清理，無污染清潔隊可自行回收。

環保局與環保署、警方會勘採樣調查，遭堆置化學廢棄物的地主聲稱是朋友暫時借放，不知違法，但環保局確認當地並非申請許可的事業廢棄物處理場所，地主和行為人已違反廢棄物清理法，可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。