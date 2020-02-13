照顧學生健康 桃園市家長會長協會捐84桶酒精

為因應新冠肺炎（武漢肺炎），教育部規定，高中以下學生寒假延長至25日開學以防群聚感染，今日桃園市家長會長協會桃園分會捐贈給桃園區42所公私立國高中學校，各別2桶75度消毒用酒精。桃園市教育局局長高安邦表示，在防疫物資缺乏的狀況下，相當感謝家長會長協會自掏腰包捐贈酒精，他還表示，如開學後若有學生無法返校開學，將「停課不停學」以線上授課輔助學生學習。

25日即將開學，各級學校如臨大敵，桃園市家長會長協會榮譽理事長呂朝福、桃園市家長會長協會桃園分會總會長陳玉麗、桃園市家長會長協會桃園分會理事長郭承敬等人，今日捐贈防疫物資給桃園區42所公私立國高中，每校各能獲得2桶、共8公升的75度消毒用酒精，由高安邦代領及頒獎。

郭承敬表示，今日捐贈給每校各8公升消毒用酒精，在開學後可能還是不太夠，但桃園市家長會長協會會盡力來輔助，與學校一同對校園的消毒、防疫部分再加強。郭說，25日即將開學，消毒用酒精可以讓學校用於學生入校的手部清潔、教室桌椅、地面消毒等。郭強調，面對這次新冠肺炎延燒，勤洗手相當重要，要多向學生宣導清潔手部需落實。

高安邦說，在防疫物資缺乏的狀況下，相當感謝家長會長協會捐贈酒精，他表示，目前校園的防疫措施做得相當不錯，進校門時都需測量體溫、噴酒精。談及有些學生在開學後仍無法返校，高回應，教育局採取「停課不停學」作法，將以線上授課輔助學生學習。