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照顧學生健康 桃園市家長會長協會捐84桶酒精

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市家長會長協會桃園分會捐贈給桃園區42所公私立國高中學校，各別2桶75度消毒用酒精，與學校一同防疫，保衛學生健康安全。記者陳夢茹／攝影

為因應新冠肺炎（武漢肺炎），教育部規定，高中以下學生寒假延長至25日開學以防群聚感染，今日桃園市家長會長協會桃園分會捐贈給桃園區42所公私立國高中學校，各別2桶75度消毒用酒精。桃園市教育局局長高安邦表示，在防疫物資缺乏的狀況下，相當感謝家長會長協會自掏腰包捐贈酒精，他還表示，如開學後若有學生無法返校開學，將「停課不停學」以線上授課輔助學生學習。

25日即將開學，各級學校如臨大敵，桃園市家長會長協會榮譽理事長呂朝福、桃園市家長會長協會桃園分會總會長陳玉麗、桃園市家長會長協會桃園分會理事長郭承敬等人，今日捐贈防疫物資給桃園區42所公私立國高中，每校各能獲得2桶、共8公升的75度消毒用酒精，由高安邦代領及頒獎。

郭承敬表示，今日捐贈給每校各8公升消毒用酒精，在開學後可能還是不太夠，但桃園市家長會長協會會盡力來輔助，與學校一同對校園的消毒、防疫部分再加強。郭說，25日即將開學，消毒用酒精可以讓學校用於學生入校的手部清潔、教室桌椅、地面消毒等。郭強調，面對這次新冠肺炎延燒，勤洗手相當重要，要多向學生宣導清潔手部需落實。

高安邦說，在防疫物資缺乏的狀況下，相當感謝家長會長協會捐贈酒精，他表示，目前校園的防疫措施做得相當不錯，進校門時都需測量體溫、噴酒精。談及有些學生在開學後仍無法返校，高回應，教育局採取「停課不停學」作法，將以線上授課輔助學生學習。

教育局表示，目前國內有6大網路學習平台，包括均一教育平台、PaGamO、學習吧、因材網、酷英網和酷課雲，另外，教育局還有建置的英語單字普測網可讓學生練習英文單字及聽力練習，英語單字網則提供國中二年級的學生於開學後進行英語普測，加緊複習準備。

桃園市家長會長協會桃園分會捐贈給桃園區42所公私立國高中學校，各別2桶75度消毒用酒精，與學校一同防疫，保衛學生健康安全。記者陳夢茹／攝影

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