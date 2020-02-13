快訊

確診病例全球第二高：武漢肺炎威脅下的日本社會

防疫讀書札記：新冠肺炎升溫，中國模式的成與敗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹市全國客家日 金山寺循古禮祭天祈福

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
今天上午祭天儀式後，另有安排客家食福宴，邀請民眾品嘗客家湯圓及糍粑等傳統美食，搭配悠揚絲竹樂音，祈求新的一年圓滿順利健康平安。記者張雅婷／攝影

今天是農曆正月20日客家天穿日，新竹市府今天上午11時遵循古禮，在開台金山寺舉行祭天儀式，由副市長沈慧虹、開臺金山寺主任委員饒圳榮擔任主祭，多位議員、客家事務委員及客家社團理事長擔任陪祭，全程以客語念禱祭文，莊重肅穆。

傳統客家族群過了天穿日，新年節慶才算結束，客家委員會亦將天穿日訂為「全國客家日」，副市長沈慧虹，在一年一度客家人最重視的節日，舉行祭天儀式，感念先民犧牲奉獻的精神，並祈求新的一年國泰民安、健康平安，因適逢防範武漢肺炎時期，也希冀透過信仰的力量，團結凝聚大家的心，共同冷靜、理性面對，攜手走過這關鍵的時期。

沈慧虹說，開台金山寺不僅是市定古蹟，更是重要的客家信仰中心，已矗立地方160餘年，為了永久保存並展現客家建築特色，文化局陸續向文化部及客家委員會，爭取修復及保護工程的補助經費，期盼延續在地重要客家精神象徵，也盼更多年輕世代，投入客家文化傳承，發揚客家文化與精神。

文化局表示，客家族群傳統習俗中過完天穿日，才算過完新年，給予大地休養生息，同時提醒人們以感恩惜福的心情與行動，來感謝天地所賜與以及先民篳路藍縷所留下的珍貴資產，今天上午祭天儀式後，另有安排客家食福宴，邀請民眾品嘗客家湯圓及糍粑等傳統美食，搭配悠揚絲竹樂音，祈求新的一年圓滿順利健康平安。

今天上午祭天儀式後，另有安排客家食福宴，邀請民眾品嘗客家湯圓及糍粑等傳統美食，搭配悠揚絲竹樂音，祈求新的一年圓滿順利健康平安。記者張雅婷／攝影
今天上午祭天儀式後，另有安排客家食福宴，邀請民眾品嘗客家湯圓及糍粑等傳統美食，搭配悠揚絲竹樂音，祈求新的一年圓滿順利健康平安。記者張雅婷／攝影

金山 文化局
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

2020 新竹市城市馬拉松 停賽/退費資訊

竹市府最大水利工程何姓溪滯洪池 解決槺榔社區水患

竹市改善人行道 亮點計畫開工

相關新聞

桃園魯冰花季遊客不受疫情影響 店家生意長30%

2020桃園戀戀魯冰花活動周六(15日)登場，大北坑休閒農業區近15公頃魯冰花海一畝畝美麗耀眼綻放。客家事務局表示，賞花...

台灣夏普捐150台空氣清淨機 桃市：優先保護兒童長者

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情升溫，台灣處處有人捐贈防疫物資給需要的人，今日台灣夏普股份有限公司捐贈150台，市值共223萬5...

活動被迫取消！新冠疫情波及社福募款

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，不論是公司或學校單位在開工開學之際紛紛嚴陣以待，就連社福單位也不例外，桃園市中壢真善美社會...

橫山鄉遭棄置341桶化學廢棄物 花4個月終於全數清除

新竹縣橫山鄉沙坑村一處空地，去年3月被人發現遭棄置341桶化學廢棄物，經化驗確定桶內為強酸、強鹼及重金屬溶液，因靠近簡易...

照顧學生健康 桃園市家長會長協會捐84桶酒精

為因應新冠肺炎（武漢肺炎），教育部規定，高中以下學生寒假延長至25日開學以防群聚感染，今日桃園市家長會長協會桃園分會捐贈...

新竹市全國客家日 金山寺循古禮祭天祈福

今天是農曆正月20日客家天穿日，新竹市府今天上午11時遵循古禮，在開台金山寺舉行祭天儀式，由副市長沈慧虹、開臺金山寺主任...

新竹僅存一座50年油槽 議員盼結合環保、文化活化再生

新竹市公道五路上的中油油庫服務超過一甲子，其中首座油槽設置超過50年歷史，具有其特殊歷史意義、指標性價值，經文資資產價值...

柏林燈節策展人當新竹燈會顧問 打造科技2021台灣燈會

新竹市政府為籌備2021台灣燈會，邀請德國柏林燈節策展人Birgit Zander及團隊至新竹市3天參訪，今天雙方團隊在...

婦人2年未洗澡 大千到宅沐浴服務溫暖她的心

大千慈善事業基金會2016年1月起啟用苗栗縣第一輛沐浴車到宅服務，迄今已服務1090人次，行車里程數超過5萬公里，到宅服...

鄭文燦選舉幕僚王安邦回鍋市府 降職等任副秘書長

桃園市長鄭文燦選舉幕僚之一王安邦曾任市府社會局長，去年總統大選，辭去社會局長一職專心替綠營打選戰，擔任蔡英文總統桃園北區...

長照服務人口需求增加 新竹縣1966專線明起增2線接聽

隨著台灣進入高齡化社會，根據內政部統計資料108年新竹縣65歲以上人口約7萬1千多人，占新竹縣人口比率12.6%，為提供...

比照機場檢疫規格 中醫大新竹附醫採紅外線體溫探測儀

因應武漢肺炎，中國醫藥大學新竹附設醫院採購兩台紅外線體溫探測儀，比照機場檢疫規格，設於醫療大樓前後門出入口，監測就診民眾...

熱門新聞

南投人始終等不到院線影城 縣府表示：景氣太冷

基隆廟口有人「中鏢」？ 主委：10萬懸賞抓造謠者

男子循小三通入境徒步想回雲林 太累求助公所嚇壞人

未靠行新北小黃運將有口罩了 14日起這4處一次可買20片

新竹百貨業業績下滑 唯巨城業績微幅上漲

56歲大老闆習慣睡前來1杯竟罹癌 中醫輔助他樂觀抗癌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。