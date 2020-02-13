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新竹市全國客家日 金山寺循古禮祭天祈福
今天是農曆正月20日客家天穿日，新竹市府今天上午11時遵循古禮，在開台金山寺舉行祭天儀式，由副市長沈慧虹、開臺金山寺主任委員饒圳榮擔任主祭，多位議員、客家事務委員及客家社團理事長擔任陪祭，全程以客語念禱祭文，莊重肅穆。
傳統客家族群過了天穿日，新年節慶才算結束，客家委員會亦將天穿日訂為「全國客家日」，副市長沈慧虹，在一年一度客家人最重視的節日，舉行祭天儀式，感念先民犧牲奉獻的精神，並祈求新的一年國泰民安、健康平安，因適逢防範武漢肺炎時期，也希冀透過信仰的力量，團結凝聚大家的心，共同冷靜、理性面對，攜手走過這關鍵的時期。
沈慧虹說，開台金山寺不僅是市定古蹟，更是重要的客家信仰中心，已矗立地方160餘年，為了永久保存並展現客家建築特色，文化局陸續向文化部及客家委員會，爭取修復及保護工程的補助經費，期盼延續在地重要客家精神象徵，也盼更多年輕世代，投入客家文化傳承，發揚客家文化與精神。
文化局表示，客家族群傳統習俗中過完天穿日，才算過完新年，給予大地休養生息，同時提醒人們以感恩惜福的心情與行動，來感謝天地所賜與以及先民篳路藍縷所留下的珍貴資產，今天上午祭天儀式後，另有安排客家食福宴，邀請民眾品嘗客家湯圓及糍粑等傳統美食，搭配悠揚絲竹樂音，祈求新的一年圓滿順利健康平安。
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