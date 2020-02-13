新竹僅存一座50年油槽 議員盼結合環保、文化活化再生

新竹市公道五路上的中油油庫服務超過一甲子，其中首座油槽設置超過50年歷史，具有其特殊歷史意義、指標性價值，經文資資產價值評估後，將納入文化資產列管清單，新竹市議員李妍慧與曾資程呼籲，未來油槽應做全面規畫，活化油庫用地、再生油庫、打造油庫第二生命。

中油油庫1954年開始使用，2017年宣布即將拆除，2019年拆除。油庫的身分跟角色定位，從一開始「燃油提供儲存者」，到附近居民反對抗議的「嫌惡設施」，再到「具有歷史意義的文資建築」，新竹中油油庫正經歷轉型，重啟第二生命。議員李妍慧、曾資程，分別從環保、文化、都市發展的觀點出發，提出建議。

在環保方面，未來市府規畫結合19公頃台肥園區，9公頃中油油庫土地以及8公頃藝文特區，推動「竹科X計畫」，將是下一個20年竹市都市發展的重要基地，兩人認為，應以環保作為最高的標準，確保除汙過程不至於造成汙染的二次擴散，更應該以公開透明的方式讓市民知道。

而文化方面可借鏡韓國首爾Oil Tank Culture Park、澳洲雪梨Ballast Point Park、中國上海油罐藝術中心，及台灣的台中大楊油庫，將僅存超過50年的S-1油槽及大門入東北側舊崗哨列冊追蹤，並轉型成藝文展演藝術中心，讓油庫承接過去的歷史，擔負文化藝術傳播的重要角色。

都市發展部分，議市府將乙種工業區轉為科商用地，並要求中油捐30%以上的土地(以中油占地9公頃來算，市府約可獲得2.7公頃的土地)，給市政府使用，同時納入油槽做整體規畫，廣徵市民意見，造就中油、市府與市民三贏。曾資程表示，中油的9公頃土地未來如何規畫，市府應要求中油儘速提出、規畫，才能結合周邊展演中心，取水口文史景點特色，打造多功能、複合性，兼具經濟產值、工作、遊憩皆宜的科技園區。