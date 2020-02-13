快訊

直播／新冠肺炎防疫最前線 中央疫情指揮中心記者會

紐時：中國大陸改變新冠肺炎確診病例算法 是「別有居心」嗎？

新竹僅存一座50年油槽 議員盼結合環保、文化活化再生

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
新竹市議員李妍慧與曾資程呼籲新竹市府，未來油槽應做全面規畫，活化油庫用地、再生油庫、打造油庫第二生命。記者張雅婷／攝影

新竹市公道五路上的中油油庫服務超過一甲子，其中首座油槽設置超過50年歷史，具有其特殊歷史意義、指標性價值，經文資資產價值評估後，將納入文化資產列管清單，新竹市議員李妍慧與曾資程呼籲，未來油槽應做全面規畫，活化油庫用地、再生油庫、打造油庫第二生命。

中油油庫1954年開始使用，2017年宣布即將拆除，2019年拆除。油庫的身分跟角色定位，從一開始「燃油提供儲存者」，到附近居民反對抗議的「嫌惡設施」，再到「具有歷史意義的文資建築」，新竹中油油庫正經歷轉型，重啟第二生命。議員李妍慧、曾資程，分別從環保、文化、都市發展的觀點出發，提出建議。

在環保方面，未來市府規畫結合19公頃台肥園區，9公頃中油油庫土地以及8公頃藝文特區，推動「竹科X計畫」，將是下一個20年竹市都市發展的重要基地，兩人認為，應以環保作為最高的標準，確保除汙過程不至於造成汙染的二次擴散，更應該以公開透明的方式讓市民知道。

而文化方面可借鏡韓國首爾Oil Tank Culture Park、澳洲雪梨Ballast Point Park、中國上海油罐藝術中心，及台灣的台中大楊油庫，將僅存超過50年的S-1油槽及大門入東北側舊崗哨列冊追蹤，並轉型成藝文展演藝術中心，讓油庫承接過去的歷史，擔負文化藝術傳播的重要角色。

都市發展部分，議市府將乙種工業區轉為科商用地，並要求中油捐30%以上的土地(以中油占地9公頃來算，市府約可獲得2.7公頃的土地)，給市政府使用，同時納入油槽做整體規畫，廣徵市民意見，造就中油、市府與市民三贏。曾資程表示，中油的9公頃土地未來如何規畫，市府應要求中油儘速提出、規畫，才能結合周邊展演中心，取水口文史景點特色，打造多功能、複合性，兼具經濟產值、工作、遊憩皆宜的科技園區。

李妍慧認為，參照國內外大城市的都市更新或都市發展計畫，除了經濟功能、交通功能是重要的使用空間之外，藝文展演、公益活動的空間更需要被規畫與保留，而油庫未來可以「與藝文特區整合成藝術廊帶」透過原始樣貌打造成策展空間，以科技、文化為主軸，例如聲光藝術、VR展、光雕投影展；或發展「co-working space」提供青創辦公室空間。

曾資程認為，市府應要求中油儘速提出、規畫，才能結合周邊展演中心，取水口文史景點特色，打造多功能、複合性，兼具經濟產值、工作、遊憩皆宜的科技園區。記者張雅婷／攝影
曾資程認為，市府應要求中油儘速提出、規畫，才能結合周邊展演中心，取水口文史景點特色，打造多功能、複合性，兼具經濟產值、工作、遊憩皆宜的科技園區。記者張雅婷／攝影
新竹市議員李妍慧與曾資程呼籲新竹市府，未來油槽應做全面規畫，活化油庫用地、再生油庫、打造油庫第二生命。記者張雅婷／攝影

中油 新竹
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

柏林燈節策展人當新竹燈會顧問 打造科技2021台灣燈會

反映公告地價調降 加工出口區降土地租金

汽柴油可望連5跌 估17日起分別降1及2角

相關新聞

鄭文燦選舉幕僚王安邦回鍋市府 降職等任副秘書長

桃園市長鄭文燦選舉幕僚之一王安邦曾任市府社會局長，去年總統大選，辭去社會局長一職專心替綠營打選戰，擔任蔡英文總統桃園北區...

桃園魯冰花季遊客不受疫情影響 店家生意長30%

2020桃園戀戀魯冰花活動周六(15日)登場，大北坑休閒農業區近15公頃魯冰花海一畝畝美麗耀眼綻放。客家事務局表示，賞花...

台灣夏普捐150台空氣清淨機 桃市：優先保護兒童長者

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情升溫，台灣處處有人捐贈防疫物資給需要的人，今日台灣夏普股份有限公司捐贈150台，市值共223萬5...

新竹市全國客家日 金山寺循古禮祭天祈福

今天是農曆正月20日客家天穿日，新竹市府今天上午11時遵循古禮，在開台金山寺舉行祭天儀式，由副市長沈慧虹、開臺金山寺主任...

新竹僅存一座50年油槽 議員盼結合環保、文化活化再生

新竹市公道五路上的中油油庫服務超過一甲子，其中首座油槽設置超過50年歷史，具有其特殊歷史意義、指標性價值，經文資資產價值...

柏林燈節策展人當新竹燈會顧問 打造科技2021台灣燈會

新竹市政府為籌備2021台灣燈會，邀請德國柏林燈節策展人Birgit Zander及團隊至新竹市3天參訪，今天雙方團隊在...

婦人2年未洗澡 大千到宅沐浴服務溫暖她的心

大千慈善事業基金會2016年1月起啟用苗栗縣第一輛沐浴車到宅服務，迄今已服務1090人次，行車里程數超過5萬公里，到宅服...

長照服務人口需求增加 新竹縣1966專線明起增2線接聽

隨著台灣進入高齡化社會，根據內政部統計資料108年新竹縣65歲以上人口約7萬1千多人，占新竹縣人口比率12.6%，為提供...

比照機場檢疫規格 中醫大新竹附醫採紅外線體溫探測儀

因應武漢肺炎，中國醫藥大學新竹附設醫院採購兩台紅外線體溫探測儀，比照機場檢疫規格，設於醫療大樓前後門出入口，監測就診民眾...

桃市公托中心防疫物資OK 鄭文燦：家長不用擔心

新冠肺炎（武漢肺炎）持續延燒，部分家長擔心孩子到群聚環境，恐有感染風險，桃園市長鄭文燦今天一早8點多特地到中路二號社宅附...

苗4鄉鎮設YouBike 年底前發包

苗栗縣公共自行車租賃系統完成苗栗、頭份、竹南3市鎮共30個YouBike站點建置後，縣府著手推動第2波建置案，選定苑裡、通霄、後龍及公館4鄉鎮實施，昨起輪流到各鄉鎮辦理公聽會聽取地方意見，如推展順利，盼今年底前發包。

桃市人事遷調「不能6年同職務」

桃園市政府公務員六千多人，市府人事處將於今年分階段執行滿4年及6年以上人員遷調，市長鄭文燦樂見其成，並強調「公務員不能一直只做一件事，會讓經驗值萎縮」，未來桃園市府科長以上同一職務以6年為限。

熱門新聞

南投人始終等不到院線影城 縣府表示：景氣太冷

基隆廟口有人「中鏢」？ 主委：10萬懸賞抓造謠者

草屯開出刮刮樂頭獎！妙齡女子樂中300萬明現身

男子循小三通入境徒步想回雲林 太累求助公所嚇壞人

未靠行新北小黃運將有口罩了 14日起這4處一次可買20片

56歲大老闆習慣睡前來1杯竟罹癌 中醫輔助他樂觀抗癌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。