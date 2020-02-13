柏林燈節策展人當新竹燈會顧問 打造科技2021台灣燈會

新竹市政府為籌備2021台灣燈會，邀請德國柏林燈節策展人Birgit Zander及團隊至新竹市3天參訪，今天雙方團隊在市府相見歡，並頒發聘書與經驗交流。市長林智堅表示，去年參訪德國柏林燈節時印象深刻，決定邀請Birgit Zander團隊擔任活動顧問，期待明年新竹市主辦台灣燈會，能結合竹市能量與柏林經驗，打造全新的台灣燈會型態。

林智堅表示，台灣燈會是傳統元宵節的習俗，32年來由各縣市輪流主辦，傳承著專屬於台灣文化的特殊價值，而新竹不只是台灣半導體重鎮，也擁有獨特人口結構，盼能借鏡柏林經驗，讓民眾自由在街區散步，欣賞燈會作品，展現新竹的城市文化力。Birgit Zander團隊也在新竹停留三天，認識在地脈絡，並向竹市國寶級花燈藝師蕭在淦學習與體驗傳統燈籠製作。

文化局表示，去年德國柏林燈節適逢柏林圍牆倒塌30周年紀念，Birgit Zander策展團隊以「自由之光」為主題，連結德國人追求民主、自由的價值，透過燈光藝術將歷史文化轉化成進步的力量，呈現在眾人眼前。期待明年燈會能結合新竹科技與柏林經驗，打造全新的台灣燈會型態。

Birgit Zander表示，柏林燈節邀請27國72位藝術家，在化身「世界最大藝廊」的柏林街區展出作品，創下十天320萬人次、90萬旅客留宿的觀光紀錄。策展團隊用光影藝術說故，幫傳統建築換新裝，並翻轉建築裡外，例如讓博物館內照片以燈光形式投射在外牆，結合動靜態光影、3D光雕等技術呈現，並建議市府可先就人流控制與安全考量著手規畫。

文化局表示，目前規畫主燈設於新竹公園，並透過東大路軸線串接六大燈區，範圍涵蓋火車站、護城河、東大路、新竹公園、隆恩圳、文化局等舊城區，並將規畫表演秀與遊行，除了開放國際徵件外，也將嘗試將新竹在地玻璃、晶圓等元素融入燈節作品，讓國際看見。