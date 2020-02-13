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桃園魯冰花季遊客不受疫情影響 店家生意長30%
2020桃園戀戀魯冰花活動周六(15日)登場，大北坑休閒農業區近15公頃魯冰花海一畝畝美麗耀眼綻放。客家事務局表示，賞花人潮不受這波疫情影響，連續10多天吸引許多遊客前來賞花遊玩，帶動周邊餐廳店家業績成長三成。
大北坑休閒農業區擁有豐富自然生態和樸實慢活環境，特別是一串串如風鈴般的魯冰花海壯觀盛開，綿延著翠綠茶園形成全台難得一見的金黃地毯，讓人好紓壓好療癒，心情也跟著開朗起來。
為配合本年度魯冰花季，雖本活動多為戶外開放空間，但為因應近期新冠肺炎(武漢肺炎)，開展前桃園市政府就為會場環境消毒清潔，活動期間也要定時消毒，會場工作人員必要時將配戴口罩，也會依據中央流行疫情指揮中心發布的消息，適時調配活動會場的管制措施，讓遊客無須過度緊張，歡迎全國民眾來到大北坑用五感體驗魯冰花之美。
「2020戀戀魯冰花」活動15日至3月8日，開幕活動當天15日(周六)還有早鳥送精美好禮，參加闖關活動送藝術家魯冰花畫作，及完成指定打卡任務兌換慢活茶杯等活動，數量有限送完為止。活動期間假日提供免費接駁車服務，歡迎大家揪團一起來龍潭喝茶、賞花、聽音樂，感受魯冰花、茶花和其他花卉、茶園、農田的魅力，喜歡拍美照更不能錯過IG美照徵選活動，有機會獲得在地美人冷泡茶農產品。
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