桃園魯冰花季遊客不受疫情影響 店家生意長30%

2020桃園戀戀魯冰花活動周六(15日)登場，大北坑休閒農業區近15公頃魯冰花海一畝畝美麗耀眼綻放。客家事務局表示，賞花人潮不受這波疫情影響，連續10多天吸引許多遊客前來賞花遊玩，帶動周邊餐廳店家業績成長三成。

大北坑休閒農業區擁有豐富自然生態和樸實慢活環境，特別是一串串如風鈴般的魯冰花海壯觀盛開，綿延著翠綠茶園形成全台難得一見的金黃地毯，讓人好紓壓好療癒，心情也跟著開朗起來。

為配合本年度魯冰花季，雖本活動多為戶外開放空間，但為因應近期新冠肺炎(武漢肺炎)，開展前桃園市政府就為會場環境消毒清潔，活動期間也要定時消毒，會場工作人員必要時將配戴口罩，也會依據中央流行疫情指揮中心發布的消息，適時調配活動會場的管制措施，讓遊客無須過度緊張，歡迎全國民眾來到大北坑用五感體驗魯冰花之美。