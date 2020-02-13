快訊

直播／新冠肺炎防疫最前線 中央疫情指揮中心記者會

紐時：中國大陸改變新冠肺炎確診病例算法 是「別有居心」嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園魯冰花季遊客不受疫情影響 店家生意長30%

聯合報 / 記者鄭國樑／即時報導
2020桃園戀戀魯冰花活動即將於2月15日登場，不畏這波疫情影響，連續10多天吸引許多遊客。圖／桃園市政府客家事務局提供

2020桃園戀戀魯冰花活動周六(15日)登場，大北坑休閒農業區近15公頃魯冰花海一畝畝美麗耀眼綻放。客家事務局表示，賞花人潮不受這波疫情影響，連續10多天吸引許多遊客前來賞花遊玩，帶動周邊餐廳店家業績成長三成。

大北坑休閒農業區擁有豐富自然生態和樸實慢活環境，特別是一串串如風鈴般的魯冰花海壯觀盛開，綿延著翠綠茶園形成全台難得一見的金黃地毯，讓人好紓壓好療癒，心情也跟著開朗起來。

為配合本年度魯冰花季，雖本活動多為戶外開放空間，但為因應近期新冠肺炎(武漢肺炎)，開展前桃園市政府就為會場環境消毒清潔，活動期間也要定時消毒，會場工作人員必要時將配戴口罩，也會依據中央流行疫情指揮中心發布的消息，適時調配活動會場的管制措施，讓遊客無須過度緊張，歡迎全國民眾來到大北坑用五感體驗魯冰花之美。

「2020戀戀魯冰花」活動15日至3月8日，開幕活動當天15日(周六)還有早鳥送精美好禮，參加闖關活動送藝術家魯冰花畫作，及完成指定打卡任務兌換慢活茶杯等活動，數量有限送完為止。活動期間假日提供免費接駁車服務，歡迎大家揪團一起來龍潭喝茶、賞花、聽音樂，感受魯冰花、茶花和其他花卉、茶園、農田的魅力，喜歡拍美照更不能錯過IG美照徵選活動，有機會獲得在地美人冷泡茶農產品。

大北坑休閒農業區近15公頃魯冰花海一畝畝美麗耀眼綻放。圖／桃園市政府客家事務局提供
2020戀戀魯冰花三和展區和窯文創園區。圖／桃園市政府客家事務局提供
2020戀戀魯冰花活動開展前，已吸引許多遊客前來賞花遊玩圖／桃園市政府客家事務局提供
桃園龍潭魯冰花綻放好心情 賞花人潮湧入。圖／桃園市政府客家事務局提供

賞花 武漢肺炎 疫情
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

台灣夏普捐150台空氣清淨機 桃市：優先保護兒童長者

計程車防疫常消毒 駕駛：生意少3成、客人也想開窗通風

議員質疑酒測「吹一下」成防疫破口？北市警：有消毒

桃園去年36行人遭撞死 沒禮讓、闖紅燈畫面曝光超驚悚

相關新聞

鄭文燦選舉幕僚王安邦回鍋市府 降職等任副秘書長

桃園市長鄭文燦選舉幕僚之一王安邦曾任市府社會局長，去年總統大選，辭去社會局長一職專心替綠營打選戰，擔任蔡英文總統桃園北區...

桃園魯冰花季遊客不受疫情影響 店家生意長30%

2020桃園戀戀魯冰花活動周六(15日)登場，大北坑休閒農業區近15公頃魯冰花海一畝畝美麗耀眼綻放。客家事務局表示，賞花...

台灣夏普捐150台空氣清淨機 桃市：優先保護兒童長者

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情升溫，台灣處處有人捐贈防疫物資給需要的人，今日台灣夏普股份有限公司捐贈150台，市值共223萬5...

新竹市全國客家日 金山寺循古禮祭天祈福

今天是農曆正月20日客家天穿日，新竹市府今天上午11時遵循古禮，在開台金山寺舉行祭天儀式，由副市長沈慧虹、開臺金山寺主任...

新竹僅存一座50年油槽 議員盼結合環保、文化活化再生

新竹市公道五路上的中油油庫服務超過一甲子，其中首座油槽設置超過50年歷史，具有其特殊歷史意義、指標性價值，經文資資產價值...

柏林燈節策展人當新竹燈會顧問 打造科技2021台灣燈會

新竹市政府為籌備2021台灣燈會，邀請德國柏林燈節策展人Birgit Zander及團隊至新竹市3天參訪，今天雙方團隊在...

婦人2年未洗澡 大千到宅沐浴服務溫暖她的心

大千慈善事業基金會2016年1月起啟用苗栗縣第一輛沐浴車到宅服務，迄今已服務1090人次，行車里程數超過5萬公里，到宅服...

長照服務人口需求增加 新竹縣1966專線明起增2線接聽

隨著台灣進入高齡化社會，根據內政部統計資料108年新竹縣65歲以上人口約7萬1千多人，占新竹縣人口比率12.6%，為提供...

比照機場檢疫規格 中醫大新竹附醫採紅外線體溫探測儀

因應武漢肺炎，中國醫藥大學新竹附設醫院採購兩台紅外線體溫探測儀，比照機場檢疫規格，設於醫療大樓前後門出入口，監測就診民眾...

桃市公托中心防疫物資OK 鄭文燦：家長不用擔心

新冠肺炎（武漢肺炎）持續延燒，部分家長擔心孩子到群聚環境，恐有感染風險，桃園市長鄭文燦今天一早8點多特地到中路二號社宅附...

苗4鄉鎮設YouBike 年底前發包

苗栗縣公共自行車租賃系統完成苗栗、頭份、竹南3市鎮共30個YouBike站點建置後，縣府著手推動第2波建置案，選定苑裡、通霄、後龍及公館4鄉鎮實施，昨起輪流到各鄉鎮辦理公聽會聽取地方意見，如推展順利，盼今年底前發包。

桃市人事遷調「不能6年同職務」

桃園市政府公務員六千多人，市府人事處將於今年分階段執行滿4年及6年以上人員遷調，市長鄭文燦樂見其成，並強調「公務員不能一直只做一件事，會讓經驗值萎縮」，未來桃園市府科長以上同一職務以6年為限。

熱門新聞

南投人始終等不到院線影城 縣府表示：景氣太冷

基隆廟口有人「中鏢」？ 主委：10萬懸賞抓造謠者

草屯開出刮刮樂頭獎！妙齡女子樂中300萬明現身

男子循小三通入境徒步想回雲林 太累求助公所嚇壞人

未靠行新北小黃運將有口罩了 14日起這4處一次可買20片

56歲大老闆習慣睡前來1杯竟罹癌 中醫輔助他樂觀抗癌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。