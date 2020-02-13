婦人2年未洗澡 大千到宅沐浴服務溫暖她的心

大千慈善事業基金會2016年1月起啟用苗栗縣第一輛沐浴車到宅服務，迄今已服務1090人次，行車里程數超過5萬公里，到宅服務的護理師雖然工作辛苦，但讓失能者享受沐浴服務，也溫暖對方的心，讓參與的工作人員內心得到回饋。

大千慈善事業基金會指出，到宅沐浴車團隊由護理師、照顧服務員、設備操作技術人員組成，從沐浴前評估、沐浴設備組裝、個案穿換衣服、移位、沐浴、使用後清理，都由團隊運用專業各司其職，致力為失能者服務。

「這是一個辛苦卻又充滿感動的工作！」大千到宅沐浴車護理師徐月華表示，服務過程中常遇到許多不同狀況，她曾服務過一名賴姓老翁，家屬說老人家有躁動、暴力行為，常會自己抽拔鼻胃管，因此平常都用約束病人的「網球拍手套」約束。

工作人員正準備為老翁取下約束帶幫他沐浴時，「爺爺突然拍打我的手」徐月華說，這個狀況讓大家都很緊張，覺得老人家要開始亂打人了，但對方無法言語，她詢問老翁是不是想表達什麼，看到老人家使力比出已攣縮嚴重的大拇指，確認後才知他是想跟大家說謝謝，原來老翁因肢體攣縮、動作不協調，一些動作常會讓人誤以為他是要打人，如果能細心了解，就知道這些動作背後的原由。

徐月華也曾服務過一名重度失能且有精神疾患的婦人，對方臥床多年，甚至長達2年時間未洗澡，當工作人員為婦人沐浴時，她竟開心唱起歌來，家屬說沐浴後的當天晚上，是婦人這麼多年來睡眠最安穩的一次。