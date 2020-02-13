台灣夏普捐150台空氣清淨機 桃市：優先保護兒童長者

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情升溫，台灣處處有人捐贈防疫物資給需要的人，今日台灣夏普股份有限公司捐贈150台，市值共223萬5千元的「自動除菌離子空氣清淨機」給桃園市政府，將優先給桃園的早療單位、公立托嬰中心、幼兒園、兒少機構及長者社區關懷據點做防疫。

桃園市長鄭文燦表示，這次的防疫工作讓大家意識到健康的重要性，特別是室內空氣品質維護的重要，台灣目前有室內空氣品質管制法，但尚未有相關設備，在過去幾年皆陸續有針對幼兒園進行PM2.5檢測。鄭指出，這次夏普公司贈送的自動空氣清淨機是標榜有除菌功能，對流感、SARS有一定防護力，將對桃園的幼兒園、社福機構、托嬰中心、兒少安置機構及長者關懷據點等地有幫助。

營銷總經理張凱傑說，夏普自2000年開始發展自動除菌離子技術，至今20多年來，經歷多場重大流行疾病，包括SARS、A型流感、禽流感、腸病毒等病毒，皆能有效抑制，還獲得全世界33個公正的醫療學術機構認證。張表示。這次遇上新冠肺炎，便聯繫市府單位，主動捐贈150台自動除菌離子空氣清淨機，他還說，台灣夏普和鴻海工廠在桃園有設廠，桃園市政府算是地方父母官，因此透過捐贈清淨機一同防疫。