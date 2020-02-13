鄭文燦選舉幕僚王安邦回鍋市府 降職等任副秘書長

桃園市長鄭文燦選舉幕僚之一王安邦曾任市府社會局長，去年總統大選，辭去社會局長一職專心替綠營打選戰，擔任蔡英文總統桃園北區競總執行長，由於市府副秘書長懸缺1年多，王選後又被鄭找回市府接任副秘書長，近日走馬上任，雖然看似升官，但實則降至12至13職等，個性灑脫的他說「在哪個位置不重要，能做事比較重要」。

王安邦隨鄭文燦當選第一屆桃園市長入府，歷任社會局主任秘書、勞動局長與社會局長，勞動局長任內曾協助處理華航機師罷工事件，居中協調功不可沒，去年底離開市府投入選舉工作，本想休息一陣，上周經鄭徵詢後接任副秘書長，又重回幕僚本行。

王安邦10日回鍋市府，擔任府一層長官，與另名副秘書長邱俊銘搭配協助跨局處橫向聯繫工作，除了市府職務，在公務之餘，他也正在攻讀國立中央大學企管所博士班。

從幕僚到局處首長，如今又接任幕僚性質的副秘書長工作，王安邦說，兩種工作性質差異大，局長為機關首長，對內需要帶領團隊與同仁溝通，對外則代表市長第一線聆聽人民意見，面向深，至於副秘書長在背後協助政策細節與轉達，掌理面向相對寬。

王安邦說，5年多的公部門局處歷練，對勞政業務有一定嫻熟，如今接任副秘書長，負責核文的局處機關以工程建設類為主，又將是新的挑戰，他認為，自己還算年輕，新的職務能讓他多涉獵，也能對公部門不同業務更多一份了解，協助跨局處溝通協調。

王安邦去年6月與市府青年事務局長顏蔚慈登記結婚，兩人再次「夫妻當同事」令人關注，王透露，2人交往到結婚迄今近3年，因替鄭文燦打選戰結識，這次他再次回到市府服務，不少人向他道喜，不過，其實職等從13降為12、薪水變少，比太座職等要低。