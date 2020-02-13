快訊

回顧SARS和平封院 葉金川：郵輪不是適當隔離場所

因應新冠肺炎 政府口罩禁出口強制徵用將延長到4月底

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄭文燦選舉幕僚王安邦回鍋市府 降職等任副秘書長

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
王安邦近日回鍋桃園市政府，接任副秘書長一職，過去放在局長辦公室的行軍床也被他一起帶進副秘書長辦公室「作伴」。記者張裕珍／攝影

桃園市長鄭文燦選舉幕僚之一王安邦曾任市府社會局長，去年總統大選，辭去社會局長一職專心替綠營打選戰，擔任蔡英文總統桃園北區競總執行長，由於市府副秘書長懸缺1年多，王選後又被鄭找回市府接任副秘書長，近日走馬上任，雖然看似升官，但實則降至12至13職等，個性灑脫的他說「在哪個位置不重要，能做事比較重要」。

王安邦隨鄭文燦當選第一屆桃園市長入府，歷任社會局主任秘書、勞動局長與社會局長，勞動局長任內曾協助處理華航機師罷工事件，居中協調功不可沒，去年底離開市府投入選舉工作，本想休息一陣，上周經鄭徵詢後接任副秘書長，又重回幕僚本行。

王安邦10日回鍋市府，擔任府一層長官，與另名副秘書長邱俊銘搭配協助跨局處橫向聯繫工作，除了市府職務，在公務之餘，他也正在攻讀國立中央大學企管所博士班。

從幕僚到局處首長，如今又接任幕僚性質的副秘書長工作，王安邦說，兩種工作性質差異大，局長為機關首長，對內需要帶領團隊與同仁溝通，對外則代表市長第一線聆聽人民意見，面向深，至於副秘書長在背後協助政策細節與轉達，掌理面向相對寬。

王安邦說，5年多的公部門局處歷練，對勞政業務有一定嫻熟，如今接任副秘書長，負責核文的局處機關以工程建設類為主，又將是新的挑戰，他認為，自己還算年輕，新的職務能讓他多涉獵，也能對公部門不同業務更多一份了解，協助跨局處溝通協調。

王安邦去年6月與市府青年事務局長顏蔚慈登記結婚，兩人再次「夫妻當同事」令人關注，王透露，2人交往到結婚迄今近3年，因替鄭文燦打選戰結識，這次他再次回到市府服務，不少人向他道喜，不過，其實職等從13降為12、薪水變少，比太座職等要低。

鄭文燦
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

桃市公托中心防疫物資OK 鄭文燦：家長不用擔心

桃市人事遷調「不能6年同職務」

桃園燈會今晚閉幕　鄭文燦發玫瑰預祝市民情人節快樂

桃園燈會閉幕 鄭文燦讚警護治安兼防疫讓民眾安心賞燈

相關新聞

鄭文燦選舉幕僚王安邦回鍋市府 降職等任副秘書長

桃園市長鄭文燦選舉幕僚之一王安邦曾任市府社會局長，去年總統大選，辭去社會局長一職專心替綠營打選戰，擔任蔡英文總統桃園北區...

長照服務人口需求增加 新竹縣1966專線明起增2線接聽

隨著台灣進入高齡化社會，根據內政部統計資料108年新竹縣65歲以上人口約7萬1千多人，占新竹縣人口比率12.6%，為提供...

比照機場檢疫規格 中醫大新竹附醫採紅外線體溫探測儀

因應武漢肺炎，中國醫藥大學新竹附設醫院採購兩台紅外線體溫探測儀，比照機場檢疫規格，設於醫療大樓前後門出入口，監測就診民眾...

桃市公托中心防疫物資OK 鄭文燦：家長不用擔心

新冠肺炎（武漢肺炎）持續延燒，部分家長擔心孩子到群聚環境，恐有感染風險，桃園市長鄭文燦今天一早8點多特地到中路二號社宅附...

苗4鄉鎮設YouBike 年底前發包

苗栗縣公共自行車租賃系統完成苗栗、頭份、竹南3市鎮共30個YouBike站點建置後，縣府著手推動第2波建置案，選定苑裡、通霄、後龍及公館4鄉鎮實施，昨起輪流到各鄉鎮辦理公聽會聽取地方意見，如推展順利，盼今年底前發包。

桃市人事遷調「不能6年同職務」

桃園市政府公務員六千多人，市府人事處將於今年分階段執行滿4年及6年以上人員遷調，市長鄭文燦樂見其成，並強調「公務員不能一直只做一件事，會讓經驗值萎縮」，未來桃園市府科長以上同一職務以6年為限。

台大生醫園區分院 急診上路

台大醫院生醫園區分院急診室昨天開始營運，設置負壓診察室、獨立的毒化災沖洗區域，還購置高階電腦斷層掃描儀，提升醫療品質，開幕式也安排肺癌篩檢捐贈簽約儀式，瑞昱半導體捐贈200萬元給肺病防治基金會，提供新竹縣、市500名員警做肺部低劑量電腦斷層篩檢，守護員警健康。

八德戶政LINE 線上取號不怕等

桃園市八德戶政事務所開發LINE智能客服官方帳號，有智慧導航、線上申辦及取號等多項功能，昨天上線。智慧導航提供全市各區戶所等待人數資訊，還結合Google Maps定位系統，自動列出距離最近的戶所，目前新冠肺炎（武漢肺炎）疫情升溫，線上取號可以讓民眾遠端取號，縮短在戶所的停留時間，讓防疫多一層防護。

投入寄養15年 她是26孩子的媽

新竹市民邱麗雲擔任寄養家庭15年，照顧過26個孩子，女兒謝婷玉從小耳濡目染，當上新手媽媽後，在家庭的支持下考取保母資格，決定投入寄養家庭行列，市長林智堅昨天接見她們，林智堅說，今年寄養安置費用從每月2萬1千元調高至2萬3000元至2萬7300元，希望讓更多家庭願意投入寄養家庭行列。

桃推有機蔬菜箱 助小農抗疫

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，高中以下學校延後兩周開學，原本供貨給學校營養午餐的有機蔬菜無法出貨，小農找不到通路販售傷透腦筋，有的甚至自行剷除，桃園市政府農業局媒合企業認購，並與市農會推出有機蔬菜箱，1箱10公斤賣700元，葉菜類組合為隨機配送，歡迎認購。

疫情波及社福募款 活動表演也大減

受到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，不僅旅遊、觀光和餐飲業受影響，社福公益募款也明顯減少，連負責規畫活動的公關娛樂行銷產業也深受其害，魔術師、雜技、造型氣球師、舞者、樂團等廣義的藝人通告也大減。

影／縣立體育場整建竣工 室內「彩虹跑道」亮眼

有40多年歷史的苗栗縣立體育場辦理整建工程，今天竣工啟用，這項整建工程斥資8900萬元，原本顯得陳舊的田徑場，歷經1年多...

熱門新聞

南投人始終等不到院線影城 縣府表示：景氣太冷

龜速車一車慢全路塞！ 蘇花改擬設置最低速限

基隆廟口有人「中鏢」？ 主委：10萬懸賞抓造謠者

草屯開出刮刮樂頭獎！妙齡女子樂中300萬明現身

男子循小三通入境徒步想回雲林 太累求助公所嚇壞人

未靠行新北小黃運將有口罩了 14日起這4處一次可買20片

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。