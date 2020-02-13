行駛逾5萬公里！宅沐浴車讓失能者擁有舒適 暖身又暖心

苗栗大千綜合醫院今天指出，大千慈善事業基金會2016年起辦理苗栗首創到宅沐浴車服務，至今已行駛逾5萬公里，服務1090人次，讓失能者擁有舒適沐浴服務，溫暖他們的心。

大千醫院指出，到宅沐浴車團隊包含護理師、照顧服務員與設備操作技術人員，接獲失能者家屬委託後，將先進行沐浴前評估，確定服務對象，即開始沐浴設備組裝、個案穿換衣服、移位、沐浴等程序。

大千到宅沐浴車護理師徐月華表示，「這是一個辛苦卻充滿感動的工作」，之前曾服務一名賴爺爺，家屬指出他有躁動及暴力行為，且會自行抽拔鼻胃管，因此用手套加以約束，當要協助爺爺沐浴解除手套時，他做出拍打的動作，原本以為要打人，經進一步詢問，才看到爺爺用力比出嚴重攣縮的大拇指，就是為了說聲「謝謝」。

徐月華指出，原來賴爺爺無法說話、肢體攣縮、動作不協調，做出的舉動會讓人誤以為要打人，其實只要能細心了解，就可以知道那些動作隱藏的意義；另外還有一名重度失能的邱姓婦人，已臥床2年未曾洗澡，當工作人員協助沐浴時，她竟然開心地唱起歌來，家屬表示，當天晚上是她多年來睡得最安穩的一次。

徐月華表示，這份工作不是只幫個案洗澡，而是讓失能者和家屬滿足基本的需求，至今行車里程數超過5萬公里、服務多達1090人次，看到個案沐浴後，輕鬆的表情與家屬的笑容，讓到宅沐浴車團隊充滿成就感。