長照服務人口需求增加 新竹縣1966專線明起增2線接聽

隨著台灣進入高齡化社會，根據內政部統計資料108年新竹縣65歲以上人口約7萬1千多人，占新竹縣人口比率12.6%，為提供民眾專線諮詢及申請長照更便利服務，新竹縣政府衛生局長照中心宣布自明天起新增網路電話2線席位，服務項目含「長照四包錢」為「照顧及專業服務」、「交通接送服務」、「輔具服務及居家無障礙環境改善服務、「喘息服務」等四大項給付服務。

新竹縣長楊文科表示，1966長照服務專線提供申請政府資源協助，同時減輕家庭照顧者的照顧工作與辛勞。若新竹縣鄉親家中有65歲以上失能老人、55歲以上之失能原住民、日常生活需要他人協助的獨居老人或衰弱老人、50歲以上失智症患者，或日常生活需協助的身心障礙的家人需要長期照顧，民眾能以手機或市話撥打1966後，將透過語音選單，選擇北部地區以及新竹縣，轉接至竹縣長期照顧管理中心(前五分鐘免費)，服務時間周一至周五上午8：30-12：00下午1：30-5：30。

長照中心表示，撥打專線後，長照中心將由專人了解申請人是否符合長照申請資格，而符合資格者，中心將派照顧管理專員到家中進行評估，依需求提供照顧計畫，並說明政府補助額度，協助找到合適的長照資源，只需負擔部分金額，就可以取得所需服務，108年竹縣有撥打專線並符合長照服務補助對象共255人。

「長照四包錢」服務包含:

1.照顧及專業服務：受過專業訓練照顧服務員到家中協助失能者居家照顧。將失能者送到長照服務提供單位接受服務，提供生活照顧、健康促進、文康休閒活動等的社區照顧。提供專業服務，避免個案因受照顧不當，而衍生更多的醫療及照顧需要，讓個案可逐步恢復自立生活，減少家庭照顧者照顧負荷

2.交通接送服務：協助失能者往返醫療院所就醫或復健。

3.輔具及居家無障礙環境改善服務：包含居家生活輔具購置或租賃、依需求作居家無障礙空間改善。

4.喘息服務：提供短期照顧服務，服務項目分為3種：社區喘息服務、居家喘息服務、機構喘息服務，讓家庭照顧者獲得休息。