比照機場檢疫規格 中醫大新竹附醫採紅外線體溫探測儀

因應武漢肺炎，中國醫藥大學新竹附設醫院採購兩台紅外線體溫探測儀，比照機場檢疫規格，設於醫療大樓前後門出入口，監測就診民眾體溫，做好防疫工作。急診室門口也搭起戶外發燒醫療站，設置等候區看診和照x光，與一般病患進行分流。

感染科主任張凱音表示，從中港澳等疫區回國有發燒、咳嗽等呼吸道症狀，請循動線至急診就醫評估，有境外旅遊史、同住家人有旅遊史或不適症狀，就醫時請一併主動告知醫師。一般民眾單純就醫，進入醫院就診請務必戴口罩和出入門口需使用乾式洗手劑進行手部消毒。

張凱音也提醒民眾，吃飯前、上廁所後、就醫、回家後，是一般民眾最容易忽略而把病毒帶到自己身上的時機，一定要用肥皂洗手，光是清水無法有效殺死病毒。為了把手上所有易躲髒汙的縫隙搓乾淨，可以使用「內、外、夾、弓、大、立、完」七字訣來加深印象。

「內」指的是搓揉手掌，「外」是搓揉手背，「夾」是搓揉指縫，「弓」是搓揉指背與指節，「大」是搓揉大拇指和虎口，「立」是搓揉指尖，「完」則是清水沖洗並擦乾雙手。