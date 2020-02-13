桃市公托中心防疫物資OK 鄭文燦：家長不用擔心

新冠肺炎（武漢肺炎）持續延燒，部分家長擔心孩子到群聚環境，恐有感染風險，桃園市長鄭文燦今天一早8點多特地到中路二號社宅附設的公托中心視察，公托中心定期替孩子量額溫、酒精消毒手部、活動區一律戴口罩，並確認庫存防疫物資充足，他說，桃市公托中心高標準防疫，希望家長不用擔心，能放心且安心把孩子送來托嬰。

市府社會局長鄭貴華表示，因漢肺炎疫情，社會局成立防疫工作小組，嚴密掌控疫情動態、加強宣導防疫知識，每日回報潛在風險人數及「TOCC」（旅遊史、職業別、接觸史、群聚史）等資訊，社福機構及各服務場館也落實戴口罩、量體溫、手部消毒及環境消毒等防疫措施，並持續整備防疫物資，杜絕疫情擴散。

桃園區中路二號社宅打造公設民營桃園托嬰中心，由財團法人中華民國唐氏症基金會營運，今年1月開始收托，由於中心鄰近重劃區與市區，公托中心環境嶄新明亮，裝潢更猶如月子中心般舒適精緻，收托名額45人早已滿額，還有74人正等待候補。

社宅公托分種子班、幼苗班與小樹班，依照2個月到24個月年齡層分班照顧，幼托人員為1比5比例，中心主任鄭賢明說，公托中心本就採高標準防疫，小孩進入公托中心需要量測額溫、以酒精消毒手部，每天也會全面替教玩具、課桌椅與地板消毒一遍。

鄭賢明說，連同主任、廚師在內共14名工作人員也都強化衛教宣導，以及配戴口罩等，在肺炎疫情延燒之後，原本可讓家長預約參觀，在過年後決定暫時取消不開放。

鄭文燦今天一早8點多戴上口罩、腳套訪視公托中心環境，還親自陪小小孩洗手，指導孩子要仔細以洗手乳搓揉雙手清洗，洗完手後也要一併清潔水龍頭，最後再擦淨雙手，接著鄭也陪孩子玩車車，期間也不忘關心公托中心清潔狀況、防疫物資庫存。

鄭文燦表示，市府社會局針對公托中心、兒少安置及教養機構、身障機構及老人福利機構等四類社福機構，皆提供充分的防疫物資，且會加強防疫宣導並持續監督防疫工作，目前針對全市列冊480位獨居且行動不便身障者、170名第一、二級（失能）獨居老人及179名復興、新屋區第三、四級獨居老人，社會局正逐一訪視並協助防疫工作。