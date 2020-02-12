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影／縣立體育場整建竣工 室內「彩虹跑道」亮眼

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
有40多年歷史的苗栗縣立體育場辦理整建工程，今天竣工啟用。記者胡蓬生／攝影

有40多年歷史的苗栗縣立體育場辦理整建工程，今天竣工啟用，這項整建工程斥資8900萬元，原本顯得陳舊的田徑場，歷經1年多施工，如今煥然一新，還增加了一條被稱為「彩虹跑道」的百米室內訓練跑道，體育場也經認證符合辦理國際賽事標準。

竣工啟用剪綵儀式上午10點在體育場舉行，縣長徐耀昌、議長鍾東錦、立委徐志榮、苗栗市長邱鎮軍及地方民代多人參與，還安排舞獅表演，歡慶體育場整建竣工，剪綵後徐耀昌等人並鳴槍辦理一場趣味百米競賽，由貓裏喵、恐龍、米老鼠等逗趣的玩偶、吉祥物參賽，結果由貓裏喵勇奪金牌。

縣府教育處指出，縣立體育場整建工程經費8900萬元，由中央前瞻計畫補助7600萬元，縣府自籌1300萬元；工程項目包括「田徑場修繕工程」、「田徑跑道整建工程」，完工後場區不再是以往陳舊的面貌，呈現出寬廣的運動場域，看台也煥然一新。

苗栗縣立體育場興建於民國67年，田徑場400公尺長的合成橡膠材質跑道，民國97年配合舉辦全國中等學校田徑錦標賽時整修，但至今也已超過10年，受風吹日曬且使用頻繁，表層出現磨損，且有多處穿刺損壞，為避免危及安全及重新取得中華民國田徑協會認證，縣府爭取整建；整建工程項目包括跑道換新、資訊及電源系統重新設置、草坪自動噴灌灑水、足球場及橄欖球場預設等。

田徑場整建前，運動員休息室、檢錄室部分空間還曾提供環保局充當臨時辦公室多年，前幾年環保局已遷至高鐵特定區新大樓辦公，加上這次整建完成，縣立體育場改頭換面，呈現多彩風貌，豎立在體育場大門入口旁的紀政、武為瓊、王淑華等體壇名將的雕像，也由過去的古銅色更新為米黃色的亮眼色彩。

司令台正對面的休息室空間，這次也設置一條長100公尺、有5個賽道的室內跑道，搭配多彩樑柱，被稱為「彩虹跑道」，可供選手熱身及訓練使用。

苗栗縣立體育場辦理整建工程，今天竣工啟用，剪綵後並辦理吉祥物、玩偶賽跑，場面逗趣。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣立體育場辦理整建工程，今天竣工啟用，縣長徐耀昌等人並鳴槍，由貓裏喵等玩偶、吉祥物參加百米賽跑。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣立體育場整建前，紀政等體壇名將的雕像立柱龜裂、老舊。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣立體育場辦理整建工程，今天竣工啟用，縣長徐耀昌等人並鳴槍，由貓裏喵等玩偶、吉祥物參加百米賽跑。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣立體育場整建前，紀政、武為瓊、王淑華等體壇名將的雕像立柱龜裂、老舊，整建後煥然一新，雕像也改了顏色。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣立體育場完成整建工程後，增加了室內訓練、熱身使用的「彩虹跑道」。記者胡蓬生／攝影

體育 徐耀昌
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