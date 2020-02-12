桃園燈會今晚閉幕　鄭文燦發玫瑰預祝市民情人節快樂

2020桃園燈會於今天順利落幕，適逢情人節前夕，桃園市長鄭文燦今天晚間前往會場，在大地曙光燈區主燈「萬朵玫瑰花毯」前發送玫瑰花，預祝市民朋友情人節快樂。閉幕典禮的另一個高潮，是啟動主燈秀時，本次燈會專屬樂團曙光樂團4名成員自花毯現身，現場演唱燈會主題曲「曙光」，引起民眾驚呼連連，也為燈會寫下最完美的結尾。

鄭文燦說，2020桃園燈會首度移師老街溪畔舉行，並推出「光之巨龍秀」、「老鼠娶親夜光踩街」等7大亮點，為期13天的展期，吸引超過110萬人次參觀，並帶領遊客感受老街溪的改變及桃園的城市魅力；鄭文燦也說，燈會圓滿落幕，未來市府將投入6000萬元經費，比照南崁溪夜景計畫，讓夜晚的老街溪充滿魅力，並成為夜遊的新亮點。

舉辦桃園燈會的最大價值，在於提升市民的幸福感及對城市的認同，過去燈會多半以十二生肖造型主燈或花燈競賽為主軸，今年桃園燈會移師老街溪畔舉行，並串聯光明公園及新勢公園等場域，以光環境作為主題，邀請法國機械巨獸馬戲團首度來台演出「光之巨龍秀」，深受遊客喜愛；「老鼠娶親夜光踩街」定目劇則吸引大小朋友一同參與；結合環境聲影變化的「光之飛航秀」、「大地花毯秀」主燈秀，相當吸睛；主辦單位也特別邀請曙光樂團，量身打造桃園燈會主題曲，透過不同的亮點活動，展現桃園的多元魅力。

鄭文燦也表示，今年桃園燈會共有43個燈組，其中光明公園將現地保留15組，包含平鎮、大溪、觀旅局風管處也將保留數組燈組，此外，6組將提供龍岡米干節使用，希望延長美麗燈飾及燈組的賞味期限，並協助營造公園環境及提升活動的豐富度。