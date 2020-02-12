桃園燈會閉幕 鄭文燦讚警護治安兼防疫讓民眾安心賞燈

2020年桃園燈會12天展期今晚閉幕，共計湧入50萬人次前往賞燈，每天投入超過200名的警力及義交等協勤民力。桃園市長鄭文燦主持閉幕活動後，晚上在警察局長陳國進、觀旅局長楊勝評等人陪同下現身平鎮區新勢公園指揮所、老街溪指揮所慰問第一線的執勤的同仁。

鄭文燦表示，今年桃園燈會遇上新冠肺炎（武漢肺炎），全球疫情不斷，但絲毫不減賞燈民眾熱情，在市府團隊精心規畫下，讓平鎮新勢公園及中壢光明公園兩大展區，透過老街溪河岸公園步道相互連結，讓賞燈民眾能漫步老街溪畔，悠閒觀賞主辦單位精心布置的展燈，許多民眾要求市府能夠延長燈期，不過受到疫情影響，市府還是依照原定期程結束燈會，全力投入全國防疫工作。

鄭文燦說，防疫期間，警察同仁除要維持燈會展場周邊交通秩序、轄區治安平穩，也需協助市府執行居家隔離或檢疫對象的查訪，除此之外，還有散布不實疫情案件的查處偵辦，為求穩定民心，當務之急的重點工作都迅速偵破，在蠟燭兩頭燒的情況下，更是顯得第一線執勤同仁的辛勞，燈會能夠順利圓滿，最感謝的就是幕後辛苦執勤、堅守崗位的每位同仁。