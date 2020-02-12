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對抗武漢新冠肺炎 民眾找上中醫尋「防疫湯」

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
馬光中醫總院長高宗桂表示，新冠肺炎爆發，很多民眾尋求中醫提升免疫力處方。記者王昭月／攝影

新冠肺炎 (武漢肺炎）發展到無症狀也感染，造成民眾莫名壓力，最近除口罩、酒精、消毒水等物資被掃光，不少人找上中醫詢問提升免疫力處方。馬光保健集團中醫總院長高宗桂從歷代疫病分析，解瘟熱不外乎使用金銀花、蘆竹等能清熱、除濕、解毒的藥材強固根本，但使用時最好向醫師甄詢，避免一昧提升免疫力，反而造成反效果。

新冠肺炎方興未艾，至今無特定用藥，不少民眾尋求中醫提振免疫力，馬光中醫體系為此運用中醫辯證論治精神，參考各專家藥方調配出一帖防疫湯，輔助病患抗疫。

馬光保健集團學術長兼中醫總院院長的高宗桂說，民國92年大家經歷SARS風暴，當時都沒像現在大搶口罩。這次新冠肺炎讓人恐懼，是因為大家所知有限，不知道是否被感染，怎麼被感染，感染後怎麼治療，尤其現在沒症狀也可能染疫。

「面對未知的敵人」，就只能做好固本預防的工作」高宗桂表示，從三國到明清時代，歷史上大型瘟疫的治療，都不脫清熱、解毒、驅痰、解咳，只要人體受侵犯，身體的免疫物質就會出來對抗，不過免疫力亦不能過度提升，一昧提高，造成自體攻擊反而更不好。

目前中醫的防疫處方，會用荊芥、淡竹葉等藥材，像桔梗可驅痰保肺，甘草、銀花、蓮翹能解毒，薄菏可清熱，藿香可調脾胃，淡竹葉、蘆根可清熱利尿，杏仁可止咳。高宗桂說，這些藥方經適當比例調配，煮沸即可當保健茶飲用，但提醒民眾，也不能猛喝，需依個人狀況 請教醫師適宜的劑量。

一般不脫清熱、解毒、除濕等藥材，煮沸可當養生保健湯飲，不過飲用仍最好請示醫師。記者王昭月／攝影
馬光中醫體系無私釋出有助調理免疫力的防疫湯藥方。記者王昭月／攝影

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