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新竹百貨業業績下滑 唯巨城業績微幅上漲

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
新竹大遠百受疫情影響業績下滑，近期在門口擺放旋轉木馬，盼吸引人潮。圖／新竹大遠百提供

受到疫情影響，台北市微風百貨傳出因掉業績而裁減人力，也讓人好奇百貨業在這波疫情中是否受到影響。新竹市遠東巨城購物中心對此表示，因深耕桃竹苗，已成為重要地標之一，業績也年年成長，公司人員不會受目前外界環境影響而縮減，將持續以最好的服務與商品提供廣大消費者。

現在學生因延後開學，就營運面而言，遠東巨城購物中心表示，在2月初疫情開始的首幾日稍有影響，但在業者立即做全面防疫的相關措施後，目前逛街、購物人潮已逐漸回穩，近2日的業績還呈現微幅成長。

新竹大遠百對此表示，人力都正常，而業績方面應該全台都受影響，因此額外做加碼活動促銷，門口也擺放旋轉木馬以吸引人潮與買氣。

新竹SOGO表示，人力都是正常的，目前尚未有無薪假，加上員工都有自主管理，上班量體溫、戴口罩、戴手套，或是用酒精消毒後再服務顧客，不過業績部份對比去年有下滑2成左右。

新竹大魯閣湳雅廣場也受疫情影響，業績下滑，店長許耀懋表示，鼓勵商場人員可趁現在多休特休假，多帶家人出去踏青，櫃檯人員與工讀生則將班別減少，縮減一周的上班時數，但非裁員；另外餐飲業績目前雖下滑5至10％，但平常與假日需要久候的排隊名店現在都不用等太久就能吃到；而業績下滑最嚴重在於親子設施與娛樂設施，許耀懋說，可能家長擔心設施上手摸來摸去會容易傳染，因此設施部分這個月下滑近五成，也是營業以來業績最慘澹的時候。

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