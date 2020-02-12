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公共自行車租賃建置 苗栗第二波推4鄉鎮

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣公共自行車租賃系統107年已完成苗栗、頭份、竹南3地共30個站點的設置，目前縣府著手辦理後龍、通霄、苑裡及公館鄉的規畫評估及建置。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣公共自行車租賃系統在107年9月完成苗栗、頭份、竹南等市鎮共30個You Bike站點建置後，縣府現已著手推動第二波建置案，選定苑裡、通霄、後龍、公館等4鄉鎮實施，今天起並輪流到各鄉鎮辦理公聽會，聽取地方意見，如推展順利，盼今年底前能完成標案發包作業。

縣府工務處今天分別到苑裡、通霄兩地辦理公聽說，說明各地公共自行車租賃系統的規畫，包括站點設置評估、優先順序等，當地民眾表達歡迎，也提出期盼設置的站點位置，縣府將一併納入規畫考量。

苗栗縣公共自行車租賃系統前年9月建置後，提供通勤、通學、轉乘接駁、休閒運動等多方面效益，尤其高中生通學從火車站到學校的接駁使用頻率特別高。

苑裡鎮的公共自行車規畫，針對行政、交通樞紐、文教、人潮聚集處初步選定十多個站點，第一優先順序包括苑裡國小、山腳國小、苑裡火車站、鎮公所、苑裡體育場、國立及縣立苑裡高中；通霄鎮也有多處站點，第一優先包括白沙屯火車站、通霄火車站、鎮公所旁停車場、白沙屯天德宮等。

工務處長古明弘表示，目前選定推動建置公共自行車的鄉鎮，人口數都在3萬人以上，全部預計設置20個站點，此外三義、南庄2處國際慢城未來也規畫建置，這波4鄉鎮的建置案預計4月左右完成期末報告，縣府將設法爭取經費，如果順利希望建置案能在年底前完成標案發包作業。

他指出，縣內第一波運營的You Bike站點使用1.0系統，目前已有2.0系統，但兩系統分別由車柱、自行車體供電，還車有相容問題，未來如何配置運作或選定同系統，還需要規畫研議。

苗栗縣公共自行車租賃系統107年已完成苗栗、頭份、竹南3地共30個站點的設置，目前縣府著手辦理後龍、通霄、苑裡及公館鄉的規畫評估及建置。記者胡蓬生／攝影

自行車 火車站 苗栗縣 YouBike
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