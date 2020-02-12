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台灣長青最速男是他！71歲翁跑百米只要13.67秒

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
高齡71歲的王平仁（左）以13秒67的佳績勇奪2019亞洲盃常青田徑錦標賽百米金牌，也以29.39秒好成績抱回200公尺短跑金牌，他說，從退休後才接觸短跑，今天獲市長鄭文燦（右）接見表揚。記者張裕珍／攝影

2019亞洲盃常青田徑錦標賽去年底在馬來西亞舉行，桃園選手一口氣拿下12面金牌，更有4項成績打破全國紀錄，市長鄭文燦今接見表揚；其中，71歲王平仁以13秒67的佳績勇奪亞洲杯百米金牌，也以29.39秒抱回200公尺短跑金牌，雙雙打破國內紀錄，他說，從退休後才接觸短跑，「持之以恆、細水長流」是他練跑的不二法門。

71歲王平仁是台灣近年長青田徑賽事的短跑常勝軍，去年底在亞洲杯替台灣拿下100公尺與200公尺M70歲組短跑金牌，兩項成績皆破全國常青M70歲組紀錄，堪稱台灣之光、桃園之光，特別的是，王平仁並非自小就是短跑選手，直到17年前才開始練跑。

王平仁說，民國92年自南亞塑膠服務退休後，擔心退休沒事做，想著要培養興趣，開始在桃園市體育場練跑，被現為桃園市常青田徑協會理事長的黃慈榮「發掘」，大家開始一起練習，並陸續參加國內與亞洲杯等常青田徑賽事，幾乎場場都有得名。

「不曉得自己那麼會跑！」王笑說，年輕時忙工作不曾練跑，也沒參加過相關賽事，直到退休才得閒，沒想到一跑就得名，每2年一次的亞洲杯常青田徑賽，也陸續參加過4次比賽征戰各地，記得第一次參加亞洲杯，就拿下百米銅牌、400接力也得名。

王平仁說，去年底參加亞洲杯70歲組，最後以13秒67拿下百米金牌，也以29.39秒搶下200公尺短跑金牌，雙料冠軍更刷新全國70歲組紀錄，「等了17年，終於拿到了」，他很感謝協會理事長等成員的協助，大家一周練習5天，終於盼到好結果。

桃園市常青田徑協會有8名成員獲選中華台北隊選手，去年11月29日至12月7日在馬來西亞參加2019亞洲盃常青田徑錦標賽，一口氣榮獲12面金牌，其中4項成績打破全國紀錄，鄭文燦今天在市政會議上表揚，肯定他們不斷挑戰自我的運動精神值得嘉許。

王平仁今天接受市長表揚，笑得燦爛，他說，練跑持之以恆、細水長流，「重點是不要受傷」，協會訓練照表操課，一天至少練習2到3小時，穿插重訓、爬坡等肌耐力與核心訓練，靠著後天努力一定也會成功，「未來會繼續跑下去，繼續打破紀錄！」

市府指出，桃園選手在2019亞洲盃常青田徑錦標賽個人項目金牌成績包括M45歲組鐵餅金牌周森吉；M55歲組鉛球金牌陳漢雄；M60歲組鐵餅金牌謝清杜；M60歲組撐竿跳金牌及300M跨欄金牌吳家順；M60歲組標槍金牌蔡弘志；M65歲組100M金牌及200M金牌黃慈榮；M70歲組100M金牌及200M金牌王平仁。

團體接力賽項目金牌成績包括M45歲組4*400M金牌林大衛，打破全國常青M45歲組紀錄；M70歲組4*100M金牌王平仁，打破全國常青M70歲組紀錄。

2019亞洲盃常青田徑錦標賽去年底在馬來西亞舉行，桃園選手一口氣拿下12面金牌，更有4項成績打破全國紀錄，市長鄭文燦今接見表揚。圖／桃園市政府提供
2019亞洲盃常青田徑錦標賽去年底在馬來西亞舉行，桃園選手一口氣拿下12面金牌，更有4項成績打破全國紀錄，市長鄭文燦今接見表揚。圖／桃園市政府提供

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