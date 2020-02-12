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新竹城市馬拉松受疫情影響停辦 主辦單位公告退費程序

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
新竹市政府考量跑者健康及疫情發展，於2月3日宣布2020新竹市城市馬拉松停辦。圖／新竹市府提供

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，新竹市政府考量跑者健康及疫情發展，於2月3日宣布2020新竹市城市馬拉松停辦，對已完成報名的海內外約1萬2千多名跑者、2240名賽會志工、556名義交警察、80名裁判及200名工作人員造成不便，深感抱歉，並於2月17日起進行賽事相關退費與物資寄送程序，扣除相關已完成之選手專屬物品之費用後，無息退還剩餘報名費。

新竹市府教育處表示，2020新竹市城市馬拉松賽事，於農曆年前賽事籌畫進度已達九成，包括紀念衫、號碼布、大浴巾/毛巾、完賽獎牌、文創包及晶片都已製作完畢，2月3日宣布停辦，經審慎評估停辦後續相關物資與退費事宜，將扣除相關已完成之選手專屬物品之費用後，無息退還剩餘報名費。針對退款所產生之相關匯款手續費、報名系統服務費將由大會支應，各項目退費金額包含全程馬拉松退款642 元、超半程馬拉松退款543元、健康樂跑組退款475元、親子休閒組退款325元。

承辦單位筆記實業表示，為避免人數過度密集與互動造成感染疑慮，選手相關物資採寄送方式，國內選手物資（含紀念衫、號碼布、大浴巾/毛巾、完賽獎牌、文創包）將於2月17日至21日陸續寄出，若2月26日仍未收到選手物資，請至包裹查詢專頁查詢。

另，跑者加價購買商品的初馬獎、初半馬獎、參賽紀念獎盃、完賽紀念衫、筆記包、實著褲等，將於3月5日寄出，選手無需負擔郵寄運費，而2020新竹市城市馬拉松停賽所涉及相關退費機制、參賽物資寄送等相關停賽配套措施，將於2月12日公告於「新竹市城市馬拉松粉絲專頁」 ，相關的疑問可於官方Line@上進行詢問新竹市城市馬拉松LINE官方 ，服務時間為上午9點半到下午6點半，中午12點到下午1點半休息，例假日休息。

新竹市政府考量跑者健康及疫情發展，於2月3日宣布2020新竹市城市馬拉松停辦。圖／新竹市府提供

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