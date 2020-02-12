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希望工程獎助學金頒獎 桃園16名學生獲8至12萬
為鼓勵清寒優秀學子，桃園市長鄭文燦親自頒贈「桃園希望工程獎助學金」，資助大專院校9名、高中職學生7名，每人可領取8至12萬元獎學金，是全國各縣市政府中設立最高額的獎學金，盼藉此成為他們的後盾。
不少學生皆為單親家庭或父母身體狀況較差者，輔仁大學社工系二年級的張嘉玲，今年是第4年申請，母親為新住民，父親在她10歲時意外過世，家中經濟陷入困境、無力負擔，因此開銷全仰賴各界獎助學金資助。她說，期許自己大學4年能學有專精，成為一位社工人為社會貢獻。
就讀中央大學電機工程學系3年級學生陳舜啟，父親因腦中風臥病在床、生活無法自理，母親是來自馬來西亞的新移民，從事家庭代工。陳目前的生活費和其他開銷皆靠自己打工負擔，不過父親的醫療和生活費用龐大，家庭經濟仍入不敷出。陳表示，希望透過自己的努力改變家庭社經地位，讓爸媽能有更好的生活。
長庚科技大學護理系三年級學生胡愉媗是單親家庭的孩子，父親因病驟逝，由新住民母親獨自扶養長大。胡愉媗表示，從小看著身體不好的父親，也因此立志要往醫護這條路邁進，在校也積極參與社團活動，如幫民眾健診、帶小朋友參訪原住民小學及參加志工隊等；新生醫護管理專科學校口腔衛生科4年級的陳思穎，父親在她年幼時便過世，她謹記母親的叮嚀及期盼，未來想當一名醫護人員，幫助更多需要的人。
鄭文燦表示，「希望工程獎助學金」是為了照顧經濟弱勢的優秀學生，若符合獎助對象及條件者，大專最高1年可領取12萬元、高中生8萬元的獎學金。除頒獎金外，鄭還贈送學生親筆簽名的書籍《鄭文燦模式：超越對立‧翻轉桃園》，以自己的求學歷程和人生哲學勉勵學生，鄭還說，市府將持續爭取企業或社團設置獎學金，讓學生得到更多鼓勵。
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