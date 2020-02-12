聽新聞
test
0:00 / 0:00

希望工程獎助學金頒獎 桃園16名學生獲8至12萬

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
為鼓勵清寒優秀學子，桃園市長鄭文燦親自頒贈「桃園希望工程獎助學金」，108學年度共資助16名學生，包括大專院校9名、高中職學生7名，每人可領取8至12萬元獎學金。記者陳夢茹／攝影

為鼓勵清寒優秀學子，桃園市長鄭文燦親自頒贈「桃園希望工程獎助學金」，資助大專院校9名、高中職學生7名，每人可領取8至12萬元獎學金，是全國各縣市政府中設立最高額的獎學金，盼藉此成為他們的後盾。

不少學生皆為單親家庭或父母身體狀況較差者，輔仁大學社工系二年級的張嘉玲，今年是第4年申請，母親為新住民，父親在她10歲時意外過世，家中經濟陷入困境、無力負擔，因此開銷全仰賴各界獎助學金資助。她說，期許自己大學4年能學有專精，成為一位社工人為社會貢獻。

就讀中央大學電機工程學系3年級學生陳舜啟，父親因腦中風臥病在床、生活無法自理，母親是來自馬來西亞的新移民，從事家庭代工。陳目前的生活費和其他開銷皆靠自己打工負擔，不過父親的醫療和生活費用龐大，家庭經濟仍入不敷出。陳表示，希望透過自己的努力改變家庭社經地位，讓爸媽能有更好的生活。

長庚科技大學護理系三年級學生胡愉媗是單親家庭的孩子，父親因病驟逝，由新住民母親獨自扶養長大。胡愉媗表示，從小看著身體不好的父親，也因此立志要往醫護這條路邁進，在校也積極參與社團活動，如幫民眾健診、帶小朋友參訪原住民小學及參加志工隊等；新生醫護管理專科學校口腔衛生科4年級的陳思穎，父親在她年幼時便過世，她謹記母親的叮嚀及期盼，未來想當一名醫護人員，幫助更多需要的人。

鄭文燦表示，「希望工程獎助學金」是為了照顧經濟弱勢的優秀學生，若符合獎助對象及條件者，大專最高1年可領取12萬元、高中生8萬元的獎學金。除頒獎金外，鄭還贈送學生親筆簽名的書籍《鄭文燦模式：超越對立‧翻轉桃園》，以自己的求學歷程和人生哲學勉勵學生，鄭還說，市府將持續爭取企業或社團設置獎學金，讓學生得到更多鼓勵。

為鼓勵清寒優秀學子，桃園市長鄭文燦親自頒贈「桃園希望工程獎助學金」，108學年度共資助16名學生，包括大專院校9名、高中職學生7名，每人可領取8至12萬元獎學金。記者陳夢茹／攝影

鄭文燦 社工
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

里長憂里幹事處理居家檢疫 鄭文燦：不是病人免驚

延後開學96噸蔬菜滯銷 鄭文燦：洽長榮日月光通路團購

影／支援防疫！桃園紙尿褲大廠 有意將改部分產線做口罩

桃市府訂人事6年輪調 鄭文燦樂見：市長最多也才8年

相關新聞

台灣長青最速男是他！71歲翁跑百米只要13.67秒

2019亞洲盃常青田徑錦標賽去年底在馬來西亞舉行，桃園選手一口氣拿下12面金牌，更有4項成績打破全國紀錄，市長鄭文燦今接...

新竹城市馬拉松受疫情影響停辦 主辦單位公告退費程序

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，新竹市政府考量跑者健康及疫情發展，於2月3日宣布2020新竹市城市馬拉松停辦，對已完成報名...

公共自行車租賃建置 苗栗第二波推4鄉鎮

苗栗縣公共自行車租賃系統在107年9月完成苗栗、頭份、竹南等市鎮共30個You Bike站點建置後，縣府現已著手推動第二...

希望工程獎助學金頒獎 桃園16名學生獲8至12萬

為鼓勵清寒優秀學子，桃園市長鄭文燦親自頒贈「桃園希望工程獎助學金」，資助大專院校9名、高中職學生7名，每人可領取8至12...

大湖酒莊計畫改善加值 多留遊客1個小時增加用餐商機

農委會主委陳吉仲總統大選前曾到苗栗縣大湖鄉視察，當時地方提出相關需求，農委會今天有所回應，農委會水土保持局長李鎮洋等人今...

苗栗首次 節電參與式預算提案工作坊23日登場

苗栗縣首次舉辦節電參與式預算系列活動，已辦理3場說明會、2場志工培訓講座，即將進入「提案」階段，提案工作坊將在2月23日...

帶動地方繁榮！新豐鄉竹1-1線、竹1-2線道路改善開工

新竹縣新豐鄉竹1-1線0K+000~0K+934、竹1-2線0K+000~3K+566道路改善工程，今天上午在普元宮前廣...

流感仍處流行期 竹市疫苗剩不到1900劑籲民眾盡快接種

國內現處流感流行期，加上近日溫差較大，新竹市衛生局表示，為因應流感，竹市去年購置11萬8120劑流感疫苗，提供市民眾接種...

長春石化送漂白水市公所來消毒 市場防疫買菜放心

長春石油化學股份有限公司副產品次氯酸鈉（漂白水），捐贈苗栗市公所160大桶（每桶30公升裝）高濃度（近12%），市公所運...

里長憂里幹事處理居家檢疫 鄭文燦：不是病人免驚

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，桃園市長鄭文燦每天下鄉跑行程不戴口罩，他今天上午參加蘆竹區農民節大會，向在場民眾宣導台灣第...

影／延後開學小農受衝擊 桃市府推700元有機蔬菜箱

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，國中小延後開學2周，原本供貨給學校營養午餐的有機蔬菜無法出貨，小農找嘸通路販售傷透腦筋，2...

南庄鄉長補選3人浮出檯面 國民黨鄉委員會14日討論

地方注目苗栗縣南庄鄉長補選，今年3月21日投票，苗栗縣選舉委員會今天公告，候選人登記2月16日起3天上午8點至中午12點...

熱門新聞

疫情影響觀光 淡水老街攤商：再這樣下去月底關門休息

台大生醫園區分院急診 今起正式營運

通車未滿月 南橫天池又見宗教團體焚香燒紙錢

台南佳里蕭壠香「蜈蚣陣」周五起繞境 改道看這裡

基隆廟口有人「中鏢」？ 主委：10萬懸賞抓造謠者

草屯開出刮刮樂頭獎！妙齡女子樂中300萬明現身

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。