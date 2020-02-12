大湖酒莊計畫改善加值 多留遊客1個小時增加用餐商機

農委會主委陳吉仲總統大選前曾到苗栗縣大湖鄉視察，當時地方提出相關需求，農委會今天有所回應，農委會水土保持局長李鎮洋等人今天會勘大湖酒莊友善服務設施加值改善等工程，允諾整合後參考辦理，結合周邊環境、產業發展，創造更多亮點。

李鎮洋率水保局台中分局長黃振全等人，會勘大湖地區農會酒莊後休憩平台友善服務設施整建工程，苗55線草莓地景軸線再造工程，及馬那邦天然湖滯洪農塘改善工程，並聽取農會義和地區草莓銷售點示範改善建議，苗栗縣長徐耀昌、縣府農業處長陳錦俊、大湖鄉長胡娘妹、苗栗縣議員徐欽鴻，及大湖地區農會總幹事徐欽志等人相繼參與行程。

設計中的酒莊後方休憩平台改善工程，經費估計900萬元，因原平台16年前興建，木棧道破舊不平，計畫以塑木替代，打造新景觀，相連酒莊三級產業，連接毗鄰一級產業草莓園，還可通到去年底整建的羅福星紀念館，徐欽志說，目前遊客停留在酒莊約1個小時，採草莓約1個小時，改善後通到羅福星紀念館，再多留1個小時，可以在大湖用餐，創造更多商機。

去年完成的苗55線草莓地景軸線再造，水保局補助900萬元，改善約2公里長沿線的草莓銷售據點，包括擋土牆彩繪融入草莓與客家元素，適當空間闢設停車場，同時大力整頓原有的銷售平台，外觀看起來更整齊而美觀，方便採果遊客進出，吸引更多遊客並增加果農收益。

另外，義和地區的老官道周邊環境整建工程，手作步道約有2400公尺，可改善浪漫台3線與樟之細路的交通瓶頸，使浪漫台3線大湖段具備更多元化景觀，與苗55線地景軸線再造相得益彰，奠定發展休閒農業區的優質基礎。