聽新聞
test
0:00 / 0:00

大湖酒莊計畫改善加值 多留遊客1個小時增加用餐商機

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗大湖酒莊後方休憩平台工程改善景觀，毗鄰草莓園，再連接羅福星紀念館，留住遊客多消費。記者范榮達／攝影

農委會主委陳吉仲總統大選前曾到苗栗縣大湖鄉視察，當時地方提出相關需求，農委會今天有所回應，農委會水土保持局長李鎮洋等人今天會勘大湖酒莊友善服務設施加值改善等工程，允諾整合後參考辦理，結合周邊環境、產業發展，創造更多亮點。

李鎮洋率水保局台中分局長黃振全等人，會勘大湖地區農會酒莊後休憩平台友善服務設施整建工程，苗55線草莓地景軸線再造工程，及馬那邦天然湖滯洪農塘改善工程，並聽取農會義和地區草莓銷售點示範改善建議，苗栗縣長徐耀昌、縣府農業處長陳錦俊、大湖鄉長胡娘妹、苗栗縣議員徐欽鴻，及大湖地區農會總幹事徐欽志等人相繼參與行程。

設計中的酒莊後方休憩平台改善工程，經費估計900萬元，因原平台16年前興建，木棧道破舊不平，計畫以塑木替代，打造新景觀，相連酒莊三級產業，連接毗鄰一級產業草莓園，還可通到去年底整建的羅福星紀念館，徐欽志說，目前遊客停留在酒莊約1個小時，採草莓約1個小時，改善後通到羅福星紀念館，再多留1個小時，可以在大湖用餐，創造更多商機。

去年完成的苗55線草莓地景軸線再造，水保局補助900萬元，改善約2公里長沿線的草莓銷售據點，包括擋土牆彩繪融入草莓與客家元素，適當空間闢設停車場，同時大力整頓原有的銷售平台，外觀看起來更整齊而美觀，方便採果遊客進出，吸引更多遊客並增加果農收益。

另外，義和地區的老官道周邊環境整建工程，手作步道約有2400公尺，可改善浪漫台3線與樟之細路的交通瓶頸，使浪漫台3線大湖段具備更多元化景觀，與苗55線地景軸線再造相得益彰，奠定發展休閒農業區的優質基礎。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

苗栗縣大湖酒莊後方休憩平台破舊不平，計畫以塑木替代，農委會水土保持局長李鎮洋（右三）等人今天會勘。記者范榮達／攝影

農委會 苗栗縣
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

台灣啤酒「草莓啤酒」新口味！酸甜微醺草莓啤酒，草莓控快衝全家

西門「哞哞屋」雙和牛、厚牛舌、紅蝦吃到飽888元！身分證有8 再省198，加碼送草莓小火山

好市多超夯奶酒化身超商甜品！全家新推「貝禮詩草莓酒款系列」酷繽沙喝法快挑戰

全家便利商店「草莓季」開跑！草莓芋頭牛奶三明治、網美系草莓特調太誘人

相關新聞

台灣長青最速男是他！71歲翁跑百米只要13.67秒

2019亞洲盃常青田徑錦標賽去年底在馬來西亞舉行，桃園選手一口氣拿下12面金牌，更有4項成績打破全國紀錄，市長鄭文燦今接...

新竹城市馬拉松受疫情影響停辦 主辦單位公告退費程序

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，新竹市政府考量跑者健康及疫情發展，於2月3日宣布2020新竹市城市馬拉松停辦，對已完成報名...

公共自行車租賃建置 苗栗第二波推4鄉鎮

苗栗縣公共自行車租賃系統在107年9月完成苗栗、頭份、竹南等市鎮共30個You Bike站點建置後，縣府現已著手推動第二...

希望工程獎助學金頒獎 桃園16名學生獲8至12萬

為鼓勵清寒優秀學子，桃園市長鄭文燦親自頒贈「桃園希望工程獎助學金」，資助大專院校9名、高中職學生7名，每人可領取8至12...

大湖酒莊計畫改善加值 多留遊客1個小時增加用餐商機

農委會主委陳吉仲總統大選前曾到苗栗縣大湖鄉視察，當時地方提出相關需求，農委會今天有所回應，農委會水土保持局長李鎮洋等人今...

苗栗首次 節電參與式預算提案工作坊23日登場

苗栗縣首次舉辦節電參與式預算系列活動，已辦理3場說明會、2場志工培訓講座，即將進入「提案」階段，提案工作坊將在2月23日...

帶動地方繁榮！新豐鄉竹1-1線、竹1-2線道路改善開工

新竹縣新豐鄉竹1-1線0K+000~0K+934、竹1-2線0K+000~3K+566道路改善工程，今天上午在普元宮前廣...

流感仍處流行期 竹市疫苗剩不到1900劑籲民眾盡快接種

國內現處流感流行期，加上近日溫差較大，新竹市衛生局表示，為因應流感，竹市去年購置11萬8120劑流感疫苗，提供市民眾接種...

長春石化送漂白水市公所來消毒 市場防疫買菜放心

長春石油化學股份有限公司副產品次氯酸鈉（漂白水），捐贈苗栗市公所160大桶（每桶30公升裝）高濃度（近12%），市公所運...

里長憂里幹事處理居家檢疫 鄭文燦：不是病人免驚

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，桃園市長鄭文燦每天下鄉跑行程不戴口罩，他今天上午參加蘆竹區農民節大會，向在場民眾宣導台灣第...

影／延後開學小農受衝擊 桃市府推700元有機蔬菜箱

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，國中小延後開學2周，原本供貨給學校營養午餐的有機蔬菜無法出貨，小農找嘸通路販售傷透腦筋，2...

南庄鄉長補選3人浮出檯面 國民黨鄉委員會14日討論

地方注目苗栗縣南庄鄉長補選，今年3月21日投票，苗栗縣選舉委員會今天公告，候選人登記2月16日起3天上午8點至中午12點...

熱門新聞

疫情影響觀光 淡水老街攤商：再這樣下去月底關門休息

台大生醫園區分院急診 今起正式營運

通車未滿月 南橫天池又見宗教團體焚香燒紙錢

台南佳里蕭壠香「蜈蚣陣」周五起繞境 改道看這裡

基隆廟口有人「中鏢」？ 主委：10萬懸賞抓造謠者

草屯開出刮刮樂頭獎！妙齡女子樂中300萬明現身

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。