苗栗首次 節電參與式預算提案工作坊23日登場

苗栗縣首次舉辦節電參與式預算系列活動，已辦理3場說明會、2場志工培訓講座，即將進入「提案」階段，提案工作坊將在2月23日舉行，邀請年滿16歲以上，在苗栗縣設籍、居住、就業或就學的民眾參與，一起成為提案者，落實「咱的預算，咱來決定」參與精神，報名網址，報名到2月22日。

對「節電」有什麼想法呢？苗栗縣工商發展處鼓勵民眾參與公共事務，首次推動「節電」結合「參與式預算」，藉由藉由國發會「公共政策參與平台」投票決定「節電創意提案」，縣府已舉辦說明會，提案工作坊2月23日在尚順君樂飯店會議室205a舉辦，邀請大家一同來提案。

工商發展處指出，工作坊名額40人，現報名人數約有近30人，活動採報名制，提案內容，提案的總執行經費200萬，每案最高額度上限為50萬元。

工商發展處長黃智群說，節電參與式預算的推動是縣府申請經濟部能源局的補助，關於住商節電計畫「因地制宜」方案，苗栗縣用電情況以住宅用電為大宗，縣府前年爭取中低收入戶節能家電汰換補助，獲不錯回響，節電又能照顧弱勢，去年結合節電與參與式預算概念推動。

黃智群說，提案工作坊討論後，會將大家提出方案，放在網路或紙本公開展出，讓民眾暸解，之後舉行票選，將最多人投票的提案，落實生活中。

工商發展處指出，因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情變化，工作坊現場備有「消毒酒精」，並提前「環境消毒維護」及「人員體溫測量」（額溫超過37.5度者將婉拒入場），民眾也可自行配戴口罩，確保與會鄉親健康安全。