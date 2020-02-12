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寄養媽媽無私照顧失依兒 女兒耳濡目染也加入

中央社 / 新竹市12日電

新竹市民邱麗雲擔任寄養家庭達15年，照顧過26名孩子，她的女兒謝婷玉結婚後，今年也加入行列。市長林智堅今天頒發寄養家庭證書給謝婷玉，感謝這一家人對弱勢孩子無私的愛。

林智堅今天接見邱麗雲、謝婷玉與她的丈夫黃志文，並頒發寄養家庭證書給謝婷玉。林智堅表示，感謝寄養家庭無私付出，陪伴孩子與成長，讓人看見「真愛無關血緣」。

邱麗雲目前照顧3名寄養孩童，她表示，在生活上她細心照料孩子，常陪伴、傾聽孩子的需求，讓孩子能住得安心，也感受滿滿的關愛。她曾照顧一對小兄妹成年出養美國後，3度回台探望她，讓她很感動。

邱麗雲說，她育有4名子女，因為特別喜歡孩子加入寄養家庭行列，她的女兒謝婷玉，耳濡目染下，結婚後更與丈夫決定投身寄養家庭行列，她將把這份愛與經驗傳承給女兒，也希望社會能有更多人，一同加入寄養家庭。

謝婷玉表示，從高中開始，因母親加入寄養工作，讓她也多了不少弟弟、妹妹，家裡變得很熱鬧。她現在也有居家托育人員證照、在托嬰中心工作多年，擁有豐富的照顧嬰幼兒經驗，今年決定與丈夫黃志文一同投身進寄養家庭之服務行列，傳承父母對愛的信念。

社會處長李季縈表示，新竹縣市寄養家庭為共享資源，原有47戶寄養家庭，日前有5戶因家庭或健康因素退出服務，加上今年度新進6戶，目前共有48戶寄養家庭。不過，目前寄養家庭數量仍不足，期待對照顧弱勢兒少有熱忱的家庭，加入寄養家庭行列。

寄養家庭 林智堅
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