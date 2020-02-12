帶動地方繁榮！新豐鄉竹1-1線、竹1-2線道路改善開工

新竹縣新豐鄉竹1-1線0K+000~0K+934、竹1-2線0K+000~3K+566道路改善工程，今天上午在普元宮前廣場開工動土，鄉長許秋澤和公路總局新竹工務段段長巫清煒、縣府工務處及新豐地方各界祭拜天地眾神，祈求庇佑工程如質如期完成。許秋澤表示，未來將可順暢串聯西濱快速道路，另外，縣政府積極打造新豐紅樹林和坡頭漁港風景區的海洋生態觀光環境，在這兩段道路改善之後也有加分作用，可望帶動地方繁榮發展。

縣府養護科科長張淇銘表示，竹1-1線銜接台15線，穿過新豐鄉公所所在的新庄子地區外圍，是串聯到縣道117線的主要聯絡道路；而竹1-2線則是連接竹1-1線起點至台61線以及坡頭漁港的聯絡道路。鄉公所反映當地經常有重車出入，道路多年沒有重新刨鋪，路面老舊、坑洞處處，通行時險象環生，因此提報「竹1-1線0K+000~0K+934、竹1-2線0K+000~3K+566」路段改善工程計畫。

經縣府和鄉公所合力爭取，獲交通部公路總局核定2531萬元經費，其中82%、2075.4萬為中央補助，18%為地方政府縣、鄉自籌款，約455.6萬元。工程內容有鋪面刨除重鋪、人手孔調降、標線標誌整合改善設計，將有效提升道路品質。張淇銘指出，響應建置綠色生態路網，道路空間採用透保水鋪面和雨水滲透及貯留設計，並加強綠化，路燈標誌號誌將整合共桿，自行車通行也會更友善。

新豐鄉公所表示，這次工程改善道路長度有4500公尺，除將顯著改善新豐鄉日常出入必經的聯絡道路，也是配合新竹縣政府對未來新豐濱海觀光、交通發展的政策與建設方向，讓新豐鄉主要的都市生活區域跟聯外幹道、濱海遊憩區域可以更緊密的結合，達到公共建設機能互補，進一步帶動地方發展的目標。