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流感仍處流行期 竹市疫苗剩不到1900劑籲民眾盡快接種
國內現處流感流行期，加上近日溫差較大，新竹市衛生局表示，為因應流感，竹市去年購置11萬8120劑流感疫苗，提供市民眾接種，截至目前疫苗接種率達98.35%，疫苗只剩不到1900劑，提醒符合接種對象民眾盡快至合約院所接種，以提高自身的保護力。
衛生局長王宗曦表示，依據疾管署監測資料顯示，國內上周(2月2日8日)門急診類流感就診達8萬2856人次，較前一周下降19.5%；新竹市急診類流感就診病例百分比也較上周下降31%。而國內本季(2019年10月至2020年2月10日)流感併發重症病例累計914例，流感重症死亡病例累計75例，新竹市流感重症病例累計16例，並無出現死亡病例。
衛生局提醒民眾，天氣多變忽冷忽熱，又逢武漢肺炎疫情，請民眾除注意保暖外，務必加強手部及呼吸道衛生，拱手不握手，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，如出現類流感症狀，應戴上口罩儘速就醫，打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替，與他人交談時，儘可能保持1公尺以上，並落實生病不上班、不上學。
另請醫師提高警覺，對於符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件的患者應及早給藥，以降低流感併發重症發生的風險。有關流感相關資訊可上衛生局網頁查詢，若有疑問請撥打1999市民專線洽詢。
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