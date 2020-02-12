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長春石化送漂白水市公所來消毒 市場防疫買菜放心
長春石油化學股份有限公司副產品次氯酸鈉（漂白水），捐贈苗栗市公所160大桶（每桶30公升裝）高濃度（近12%），市公所運用加強防疫工作，市長邱鎮軍今天下午2點今天指揮清潔隊員，徹底消毒北苗市場環境，要讓民眾買菜更放心安全。
邱鎮軍說，新冠肺炎（武漢肺炎）來勢洶洶，長春石化善盡社會責任回饋，原先可以販售漂白水，先捐贈市公所100大桶，再加碼60大桶，市公所運用，3座公有零售市場，從1個月消毒1次，增加到每周消毒，公園等公共設施，也已完成全面消毒，市公所辦公廳舍也每天消毒，做好防疫工作。
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