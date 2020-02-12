影／延後開學小農受衝擊 桃市府推700元有機蔬菜箱

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，國中小延後開學2周，原本供貨給學校營養午餐的有機蔬菜無法出貨，小農找嘸通路販售傷透腦筋，2周約96公噸蔬菜難去化，市府農業局除了媒合企業認購，宣布與桃園市農會攜手推出「有機蔬菜箱」，今天亮相，以每箱10公斤、售價700元促銷，內裝20包500公克裝的葉菜隨機組合，歡迎民眾踴躍認購，協助農友度過短暫難關。

桃園市政府指出，為協助推廣農業發展實施「天天安心食材」政策，國中小學營養午餐每周3天供應有機蔬菜，以照顧學童的營養及健康，但碰上疫情影響延後開學，原定昨天開學，延後至25日，原本要供應給學校營養午餐的有機蔬菜也無法出貨，小農臨時一時之間無法找到銷售通路，故需企業及民眾踴躍認購。

農業局長郭承泉今天在防疫會議上報告，指桃園國中小學童約20萬人，預估一周使用有機蔬菜量約48公噸、兩周約96公噸，因應疫情延後開學致使營養午餐有機蔬菜供給受影響，農業局持續媒合企業及農會等各通路進行採購，已有日月光股份有限公司、長榮航空關係企業、穩懋半導體提出協助意願。

桃園市農會協助每公斤收購50元，本周預計收購5公噸，並和市府合作推出有機蔬菜箱認購活動，每箱10公斤含20包蔬菜，售價700元，蔬菜箱採隨機組合，會依照小農供貨蔬菜種類如青江菜、小白菜、小松菜、黑葉白菜、味美菜、優愛菜、山茼蒿及青松菜等隨機搭配。