影／延後開學小農受衝擊 桃市府推700元有機蔬菜箱
因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，國中小延後開學2周，原本供貨給學校營養午餐的有機蔬菜無法出貨，小農找嘸通路販售傷透腦筋，2周約96公噸蔬菜難去化，市府農業局除了媒合企業認購，宣布與桃園市農會攜手推出「有機蔬菜箱」，今天亮相，以每箱10公斤、售價700元促銷，內裝20包500公克裝的葉菜隨機組合，歡迎民眾踴躍認購，協助農友度過短暫難關。
桃園市政府指出，為協助推廣農業發展實施「天天安心食材」政策，國中小學營養午餐每周3天供應有機蔬菜，以照顧學童的營養及健康，但碰上疫情影響延後開學，原定昨天開學，延後至25日，原本要供應給學校營養午餐的有機蔬菜也無法出貨，小農臨時一時之間無法找到銷售通路，故需企業及民眾踴躍認購。
農業局長郭承泉今天在防疫會議上報告，指桃園國中小學童約20萬人，預估一周使用有機蔬菜量約48公噸、兩周約96公噸，因應疫情延後開學致使營養午餐有機蔬菜供給受影響，農業局持續媒合企業及農會等各通路進行採購，已有日月光股份有限公司、長榮航空關係企業、穩懋半導體提出協助意願。
桃園市農會協助每公斤收購50元，本周預計收購5公噸，並和市府合作推出有機蔬菜箱認購活動，每箱10公斤含20包蔬菜，售價700元，蔬菜箱採隨機組合，會依照小農供貨蔬菜種類如青江菜、小白菜、小松菜、黑葉白菜、味美菜、優愛菜、山茼蒿及青松菜等隨機搭配。
市府農業局農務科長洪彩燕說，民眾訂貨後採定點定期領貨付款方式，統一14日、18日及20日至桃園各區農會領貨付款，另訂購滿10箱以上者，可享送貨到府服務，歡迎企業及民眾踴躍採購，因數量有限欲購從速，預計受理截止日至18日止或售完為止，詳情可撥打園市政府農業局專線03-3340625、03-3340375吳先生或吳小姐，或至桃園市政府農業局網站https://agriculture.tycg.gov.tw/index.jsp下載訂購單回傳。
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