快訊

誰來戰川普？民主黨初選：桑德斯慘勝新罕布夏 楊安澤退選

撤回陸配子女入境政策 台大醫讚：謝謝陳時中以一擋百

影／延後開學小農受衝擊 桃市府推700元有機蔬菜箱

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，國中小延後開學2周，原本供貨給學校營養午餐的有機蔬菜無法出貨，市府農業局除了媒合企業認購，今天也與桃園市農會攜手推出「有機蔬菜箱」，以每箱10公斤、售價700元促銷，內裝20包500公克裝的葉菜隨機組合，歡迎民眾踴躍認購，協助農友度過短暫難關。圖／桃園市政府提供

因應新冠肺炎（武漢肺炎疫情，國中小延後開學2周，原本供貨給學校營養午餐的有機蔬菜無法出貨，小農找嘸通路販售傷透腦筋，2周約96公噸蔬菜難去化，市府農業局除了媒合企業認購，宣布與桃園市農會攜手推出「有機蔬菜箱」，今天亮相，以每箱10公斤、售價700元促銷，內裝20包500公克裝的葉菜隨機組合，歡迎民眾踴躍認購，協助農友度過短暫難關。

桃園市政府指出，為協助推廣農業發展實施「天天安心食材」政策，國中小學營養午餐每周3天供應有機蔬菜，以照顧學童的營養及健康，但碰上疫情影響延後開學，原定昨天開學，延後至25日，原本要供應給學校營養午餐的有機蔬菜也無法出貨，小農臨時一時之間無法找到銷售通路，故需企業及民眾踴躍認購。

農業局長郭承泉今天在防疫會議上報告，指桃園國中小學童約20萬人，預估一周使用有機蔬菜量約48公噸、兩周約96公噸，因應疫情延後開學致使營養午餐有機蔬菜供給受影響，農業局持續媒合企業及農會等各通路進行採購，已有日月光股份有限公司、長榮航空關係企業、穩懋半導體提出協助意願。

桃園市農會協助每公斤收購50元，本周預計收購5公噸，並和市府合作推出有機蔬菜箱認購活動，每箱10公斤含20包蔬菜，售價700元，蔬菜箱採隨機組合，會依照小農供貨蔬菜種類如青江菜、小白菜、小松菜、黑葉白菜、味美菜、優愛菜、山茼蒿及青松菜等隨機搭配。

市府農業局農務科長洪彩燕說，民眾訂貨後採定點定期領貨付款方式，統一14日、18日及20日至桃園各區農會領貨付款，另訂購滿10箱以上者，可享送貨到府服務，歡迎企業及民眾踴躍採購，因數量有限欲購從速，預計受理截止日至18日止或售完為止，詳情可撥打園市政府農業局專線03-3340625、03-3340375吳先生或吳小姐，或至桃園市政府農業局網站https://agriculture.tycg.gov.tw/index.jsp下載訂購單回傳。

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，國中小延後開學2周，原本供貨給學校營養午餐的有機蔬菜無法出貨，市府農業局除了媒合企業認購，今天也與桃園市農會攜手推出「有機蔬菜箱」。圖／桃園市政府提供
因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，國中小延後開學2周，原本供貨給學校營養午餐的有機蔬菜無法出貨，市府農業局除了媒合企業認購，今天也與桃園市農會攜手推出「有機蔬菜箱」，以每箱10公斤、售價700元促銷，內裝20包500公克裝的葉菜隨機組合，歡迎民眾踴躍認購，協助農友度過短暫難關。圖／桃園市政府提供

營養午餐 疫情 武漢肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

延後開學96噸蔬菜滯銷 鄭文燦：洽長榮日月光通路團購

開學在即 先嗇宮捐三蘆各校次氯酸水消毒

延後開學、民眾防疫觀念提升 雲林縣流感疫情趨緩

延後開學有機蔬菜過剩 宜蘭請新北果菜公司保價收購

相關新聞

影／延後開學小農受衝擊 桃市府推700元有機蔬菜箱

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，國中小延後開學2周，原本供貨給學校營養午餐的有機蔬菜無法出貨，小農找嘸通路販售傷透腦筋，2...

里長憂里幹事處理居家檢疫 鄭文燦：不是病人免驚

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，桃園市長鄭文燦每天下鄉跑行程不戴口罩，他今天上午參加蘆竹區農民節大會，向在場民眾宣導台灣第...

南庄鄉長補選3人浮出檯面 國民黨鄉委員會14日討論

地方注目苗栗縣南庄鄉長補選，今年3月21日投票，苗栗縣選舉委員會今天公告，候選人登記2月16日起3天上午8點至中午12點...

最暖母女檔接力寄養家庭行列 邱家已照顧新竹26個孩子

新竹市長林智堅今接見一組109年新進寄養家庭，她們是一對母女檔，母親邱麗雲已擔任寄養家庭15年，照顧過26個孩子，謝婷玉...

延後開學96噸蔬菜滯銷 鄭文燦：洽長榮日月光通路團購

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，高國中小學延後開學造成蔬菜滯銷，鄭文燦今天上午表示，距開學還有2周，桃園市有96公噸超額數...

最近位置、等待人數都報你知 八德戶政LINE今上線

桃園市八德戶政事務所開發LINE智能客服官方帳號，內有智慧導航、線上申辦及線上取號等多項功能，今日正式上線。其中智慧導航...

桃市府訂人事6年輪調 鄭文燦樂見：市長最多也才8年

桃園市長鄭文燦今天主持市政會議，提到人事處報告今年新的人事輪調計畫，科長以上主管職原則3加1年就要調動，6年就要強制調動...

台大生醫園區分院急診 今起正式營運

位於新竹縣竹北市的台大醫院生醫園區分院急診今天正式開始營運，院方舉行「急診暨CT開幕記者會」，院長余忠仁表示，急診室根據...

桃園海洋主題觀光飯店6月開幕 中壢公所辦徵才

國泰飯店觀光事業旗下的「和逸飯店．桃園青埔館」，預計於今年6月盛大開幕，飯店定位是「與國際接軌的海洋主題觀光飯店」。近期...

遊陸港澳… 桃園學生 開學前大多居家檢疫完成

桃園市公私立學校全面調查學生、老師有無到中港澳旅遊紀錄，估計去過的大多數在開學前都能夠完成居家檢疫期限，只有極少數可能開學時還沒回來。

5尾神龍返天庭

今年苗栗■龍系列活動以「化龍返天」落幕，5尾神龍表演感謝神恩，化龍後隨著輕煙，帶著祈福返回天庭。苗栗  龍是客家人特有元宵節民俗，苗栗市公所連續辦理22年，客委會列為客庄12大節慶，前晚依循傳統在五文昌廟舉行，吸引大批民眾圍觀，福星田寮龍藝、苗栗神龍館、聯大文觀系、鶴聯龍藝、福苗龍藝依序舞龍謝神，並接受最後一次鞭炮洗禮。

電動巴士自駕 桃市提供實驗場域

桃園市政府、工業技術研究院與力歐新能源公司昨簽署合作意願書，共同推動自動駕駛的電動巴士實驗運行，並在封閉及開放場域進行。工研院去年得到國內首張無人自駕車牌照，將由桃市府提供測試場域。

熱門新聞

疫情影響觀光 淡水老街攤商：再這樣下去月底關門休息

金門違反居家檢疫第2例男子喊冤 衛生局：證據確鑿

破產蚊子校園嘉南高中 將轉型長照及日托中心

台大生醫園區分院急診 今起正式營運

「送給日理萬機的您們」地檢署收到口罩包裹...不敢收

通車未滿月 南橫天池又見宗教團體焚香燒紙錢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。