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南庄鄉長補選3人浮出檯面 國民黨鄉委員會14日討論

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣南庄鄉長補選，苗栗縣選舉委員會今天公告，候選人申請登記2月16日起3天上午8點至中午12點、下午1點至5點，在南庄鄉公所選務作業中心受理。記者范榮達／攝影

地方注目苗栗縣南庄鄉長補選，今年3月21日投票，苗栗縣選舉委員會今天公告，候選人登記2月16日起3天上午8點至中午12點、下午1點至5點，在南庄鄉公所選務作業中心受理，目前浮出檯面有意參選3人，但仍不排除變數。

無黨籍南庄鄉前鄉長邱梓增被落選對手國民黨劉月梅提起當選無效之訴，苗栗地方法院判決駁回，台中高分院上個月判決邱梓增當選無效定讞，補選3月21日上午8點至下午4點投票。

補選傳出有意參選人，包括無黨籍邱梓增太太羅春蓮「代夫出征」，和國民黨南庄鄉公所前秘書徐沐蘭、國民黨南庄鄉民代表會主席黃順源，國民黨苗栗縣黨部主委林祥川說，國民黨以團結為重，不要重蹈鄉長選舉敗選的覆轍，14日鄉黨部委員會將開會進一步討論。

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