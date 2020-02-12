最暖母女檔接力寄養家庭行列 邱家已照顧新竹26個孩子

新竹市長林智堅今接見一組109年新進寄養家庭，她們是一對母女檔，母親邱麗雲已擔任寄養家庭15年，照顧過26個孩子，謝婷玉從小耳濡目染，今年34歲當上新手媽媽後，在家庭的支持下，謝婷玉也考取保母資格，決定與丈夫黃志文一起投入寄養家庭的行列。

社會處表示，邱麗雲有4名子女，喜歡小孩的她，在自己的孩子長大後，15年間陸續照顧過26個孩子，邱麗雲分享擔任寄養家庭的動機提及，年幼父親早逝，母親獨自扶養多名孩子時，受社會幫助頗大，透過鄰居認識寄養家庭後，也決定投入這個行列，她帶過家暴經驗而缺乏安全感、發展遲緩、身心障礙等問題的孩子，邱麗雲除了主動陪伴，也耐心帶他們參加早療或語言療程，讓原本不會講話的孩子，如今個個都活潑大方，露出開心的笑容。

邱麗雲分享十多年來印象最深刻的照顧經驗，是一對因家暴而身心受創的小兄妹，民國95年由她照顧，3年多的寄養期間，邱麗雲一家陪伴他們找回安全感、走出心理創傷，小兄妹在6、7歲時出養至美國，至今三度回台探望邱麗雲，開心與她擁抱，還努力學中文，只為跟「台灣媽媽」聊天。

目前邱麗雲家有三名寄養孩童，分別是4歲的小恩、小羽及5歲的小琪，小恩的母親未婚生下他後，因親職能力不彰且居無定所，法院裁定由市府監護，由林智堅市長擔任他的「市長爸爸」；小羽的母親因吸毒且交友狀況複雜，寄養於邱麗雲家，並參加早療課程；小琪有發展遲緩狀況且家庭失能，曾被手足打傷，同樣由邱麗雲一家陪伴她參加語言療育課程。

邱麗雲表示，雖然年紀大了但還不想退休，想繼續把這份愛與經驗傳承給女兒。林智堅向邱麗雲一家人分享珍藏的寄養孩子照片，他說，這也是支撐他繼續努力的力量，每當沮喪時就會拿出來看看，提醒自己「如果我們多做一點，孩子就能幸福一點」。

林智堅市長表示，市府每年投入至少3千萬元經費，針對原生家庭無法提供妥善照顧的兒少，與民間專業團隊合作，提供完整服務，今年依據兒少年齡及身心狀況，寄養安置費用從每月2萬1千元調高約在2萬3千元至2萬7300元間，希望讓更多家庭願意投入寄養家庭行列。