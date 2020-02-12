延後開學96噸蔬菜滯銷 鄭文燦：洽長榮日月光通路團購

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，高國中小學延後開學造成蔬菜滯銷，鄭文燦今天上午表示，距開學還有2周，桃園市有96公噸超額數量蔬菜，市府積極協調長榮、日月光等一些通路團購，協助蔬菜銷售，他也在市政會議上指示農業局，成立疏菜購買專線，以每箱10公斤700元促銷，呼籲市民大家一起防疫、一起挺農民。

鄭文燦參加蘆竹區農民節大會後、受訪表示，在協調一些通路團購和農業局成立蔬菜購買專線促銷蔬菜，預估1周只剩下10公噸蔬菜差額，希望透過大家一起支持農民，盡快開學前將蔬菜超額部分銷售完畢。

市政府農業局設立蔬菜購買專線03-3340625、03-3340375，促銷有機蔬菜每箱10公斤700元，採取訂貨後，統一在2月14日、18日及20日到各區農會領貨、付款，訂購滿10箱以上者送貨到府，歡迎企業、民眾踴躍採購，數量有限欲購從速，受理截止日預計2月18日，售完為止。