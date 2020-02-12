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最近位置、等待人數都報你知 八德戶政LINE今上線

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市八德戶政事務所開發LINE智能客服官方帳號，內有智慧導航、線上申辦及線上取號等多項功能，今日正式上線。記者陳夢茹／攝影

桃園市八德戶政事務所開發LINE智能客服官方帳號，內有智慧導航、線上申辦及線上取號等多項功能，今日正式上線。其中智慧導航功能不僅提供桃園市各區戶所等待人數資訊，還結合Google Maps定位系統，自動排列出距離民眾最近的戶所，此外，目前新冠肺炎（武漢肺炎疫情升溫，線上取號功能更能讓民眾遠端取號，縮短在戶所停留的時間，讓防疫工作多一層防護。

八德區戶政事務所主任王瓊慧表示，桃園市人口成長快速，戶政業務包羅萬象，其中90%項目可異地辦理，八德區108年受理3萬件來自跨區案件，民眾主要的考量條件一定是「距離」跟「時間」，為了讓民眾在異地選擇上有更多參考依據，因此所內同仁和具資訊專長的替代役張顥嚴等人，耗時4個月共同開發出操作簡易、功能完整的智能客服。

王瓊慧指出，創新的智慧導航功能中，有各戶所目前等待人數資訊、距離民眾定位位置最近的戶所及導航系統，讓不在戶籍地址上班的民眾也能查詢離自己最近的戶所辦理業務，還能看到各戶所目前等待人數有多少人。主要負責開發的27歲替代役張顥嚴表示，就學背景有撰寫程式相關經驗，但對戶政業務並不熟悉，經過多次與戶所同仁討論最終才成功開發，對能參與便民設施的開發覺得相當有意義。

此外，Line介面請到台灣藝術大學多媒體講師黃睿烽及留學紐約視覺藝術學院的溫淨淳跨刀協助，將八德冠軍米及埤塘特色等在地文化融入背景中。在電子業工作的彭文煌表示，因工作關係須在各區接洽客戶，他認為，能顯示各區等待人數還有智慧導航功能相當便民；民眾陳小姐說，家中有孫子，每次出門辦理事務不能離開太久，各區等待人數的提醒功能讓她可以在家先觀望，挑人少的時間或區域再出門。

八德區戶政事務所主任王瓊慧表示，戶政業務包羅萬象，其中90%項目可異地辦理，民眾主要考量條件為「距離」與「時間」，為了讓民眾在異地選擇上有更多參考依據，同仁耗時4個月共同開發出LINE智能客服官方帳號。記者陳夢茹／攝影
桃園市八德戶政事務所開發LINE智能客服官方帳號，內有智慧導航、線上申辦及線上取號等多項功能，今日正式上線。記者陳夢茹／攝影

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