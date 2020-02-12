最近位置、等待人數都報你知 八德戶政LINE今上線

桃園市八德戶政事務所開發LINE智能客服官方帳號，內有智慧導航、線上申辦及線上取號等多項功能，今日正式上線。其中智慧導航功能不僅提供桃園市各區戶所等待人數資訊，還結合Google Maps定位系統，自動排列出距離民眾最近的戶所，此外，目前新冠肺炎（武漢肺炎）疫情升溫，線上取號功能更能讓民眾遠端取號，縮短在戶所停留的時間，讓防疫工作多一層防護。

八德區戶政事務所主任王瓊慧表示，桃園市人口成長快速，戶政業務包羅萬象，其中90%項目可異地辦理，八德區108年受理3萬件來自跨區案件，民眾主要的考量條件一定是「距離」跟「時間」，為了讓民眾在異地選擇上有更多參考依據，因此所內同仁和具資訊專長的替代役張顥嚴等人，耗時4個月共同開發出操作簡易、功能完整的智能客服。

王瓊慧指出，創新的智慧導航功能中，有各戶所目前等待人數資訊、距離民眾定位位置最近的戶所及導航系統，讓不在戶籍地址上班的民眾也能查詢離自己最近的戶所辦理業務，還能看到各戶所目前等待人數有多少人。主要負責開發的27歲替代役張顥嚴表示，就學背景有撰寫程式相關經驗，但對戶政業務並不熟悉，經過多次與戶所同仁討論最終才成功開發，對能參與便民設施的開發覺得相當有意義。