桃市府訂人事6年輪調 鄭文燦樂見：市長最多也才8年

桃園市長鄭文燦今天主持市政會議，提到人事處報告今年新的人事輪調計畫，科長以上主管職原則3加1年就要調動，6年就要強制調動，歷經不同職務歷練，並說「公務員不能一直只做一件事，會讓經驗值萎縮」，原則今年9月前完成輪調，有局處反映有主秘當了十多年，可能無合適位子可調，鄭認為，「市長也只能做8年」，這方案合理，必要時採專案檢討。

鄭文燦說，因應人口增加，人事處著手增加人員編制、推行職務等級合理化與人事輪調原則，自己擔任市長5年來，針對公部門人士向來強調安定、升遷等大方向，也希望鼓勵公務員輪調，在公務員生涯多歷練不同職務，否則待在同個位置久了，經驗豐富是優點，缺點是不易採納新作法。

桃園市政府公務員約六千多人，鄭文燦說，未來同一職務任滿3年，可彈性緩調1年，原則4年以上就要輪調，以主管職務為主，天花板以6年為限，請各局處首長、主委或董事長去了解目前各主管任期，讓公務員有更多歷練。

「科長6年都不動，這是不對的！」鄭文燦認為，像是警政署早有這樣的6年條款規定，如保防單位與地方熟習，人地不宜久留，就要調動，就算民代來關說也沒用，他認為公務員也ㄧ樣，不能一直只做一件事情，要求今年9月前要完成輪調，原則為課長、科長以上主管職都要配合。

至於市政會議中，有局長反映局內主秘當了十多年，恐無合適位置可調動，鄭文燦說，主秘因其為高階主管，是可排除在外，但隨後想了想又說，可私下專案檢討，因為市長也只能做8年，此調動方案合理。

鄭文燦也舉例，副局長可採互調制度，例如都發局、地政局；環保局、水務局；觀旅局、新聞處等性質類似，副局處長即可互調，此部分請副市長李憲明主掌協調，會同副秘書長、人事處與秘書長研討，若「副局長不能歷練別的局處，就是要等局長走啊」，歷練輪調是好事。

鄭文燦還說，區公所也比照辦理，否則課長都不動，區長都換了三、四個人，形容是「鐵打的課長、流水的區長」，要勇於活化。