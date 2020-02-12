台大生醫園區分院急診 今起正式營運

位於新竹縣竹北市的台大醫院生醫園區分院急診今天正式開始營運，院方舉行「急診暨CT開幕記者會」，院長余忠仁表示，急診室根據國內外最新急診需求的準則建置，且設置負壓診察室，而電腦斷層則是與台大總院同步，使用640切超先進電腦斷層掃描儀，希望生醫急診的加入，提供大新竹地區民眾更高品質的醫療服務。

余忠仁表示，新開幕的急診室除提供一般內外科急診緊急處置能力外，也建立獨立的毒化災沖洗區域，以利於緊急毒化災傷患送入時，能提供完整獨立且專業的救治。

急診室也設完整獨立的診療室，可提供安心且安全的傳染病患處置，對於此次新冠肺炎或開放性肺結核病人診療，都可在此檢查，並經過特別的管道進入負壓病房。台大生醫分院現有每間病房都有2個負壓隔離室，不過目前只開一間病房。

余忠仁也介紹同步揭牌的電腦斷層設備，是與台大總院同等級的高階電腦斷層掃描儀，最大特色是掃描更加快速完整，影像品質更佳且準確性更高，對於細微病灶偵測率大為提升。

電腦斷層掃描儀除了可進行肺部低劑量電腦斷層篩檢之外，也是心臟血管疾病與頭頸部血管疾病、腹部、骨盆腔檢查的診斷利器，低於傳統電腦斷層設備受檢時的輻射劑量，更進一步提升民眾接受電腦斷層檢查的安全性。