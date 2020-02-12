桃園海洋主題觀光飯店6月開幕 中壢公所辦徵才

國泰飯店觀光事業旗下的「和逸飯店．桃園青埔館」，預計於今年6月盛大開幕，飯店定位是「與國際接軌的海洋主題觀光飯店」。近期開始積極招募人才，今天早上10點至下午4點在桃園市中壢區公所舉辦大型人力招募會，釋出近200名職缺，包括客房、餐飲、休閒服務等熱門職務，開出最高月薪4萬元的職缺，現場多達250名求職者前來應徵。

國泰飯店觀光事業旗下有三個飯店品牌，和逸飯店、慕軒飯店以及與萬豪集團合作的台北國泰萬怡酒店，幅員遍及台灣南北區域。即將在今年開幕的「和逸飯店．桃園青埔館」是該飯店品牌首家國際觀光旅館，也是全國第一家攜手日本知名八景島水族館，共同打造以海洋為主題的國際級飯店。

飯店座落於桃園高鐵特區，位據空港、高鐵與機場捷運三大交通樞紐，結合機場、高鐵及海洋主題（海陸空新體驗）。基地面積約6800坪，設施包含全日餐廳、中餐廳、多功能宴會廳、會議廳、主題酒吧、休閒中心及218間海洋主題客房；未來將結合八景島水族館推出夜宿體驗，期待開創旅客新視野，提供奧秘、浪漫、冒險、熱情及藝術的旅宿體驗。