快訊

陸籍子女來台條件限縮 陸委會：符合兩條件才准入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

EX-亞洲劇團培植在地人才 青年編劇工作坊

聯合報 / 記者劉星君／苗栗縣即時報導
EX-亞洲劇團藝術總監江譚佳彥，2018時受邀至柬埔寨金邊講授劇本撰寫。圖／Ex-亞洲劇團提供

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情變化，苗栗縣Ex-亞洲劇團避開舉辦大型演出，推出「青年編劇工作坊」，邀請在地青年參與藝文創作，由劇團藝術總監暨駐團導演江譚佳彥親自授課，也為疫情解除後，預備更多藝文能量，相關報名詳情可電洽Ex-亞洲劇團037-262860或上網查詢

受疫情影響，EX-亞洲劇團藝術總監江譚佳彥（Chongtham Jayanta Meetei）原定本周赴柬埔寨開辦編劇工作坊，也因東南亞疫情逐漸升溫緊急取消。台灣目前疫情尚處穩定，江譚佳彥期盼在台舉辦「青年編劇工作坊」，以青年朋友們豐沛觀點和觀察力，將許多故事用劇場手法重新編排，「一定能為在地留下不一樣的藝術足跡。」

EX-亞洲劇團近年來持續榮獲國家文藝基金會「TAIWAN TOP演藝團隊」肯定，表演風格美學以亞洲文化見長，專業演出之外，積極努力培育在地藝文人才，校園巡迴演出時，更讓許多學生因此喜歡戲劇。

今年規畫「青年編劇工作坊」，由藝術總監江譚佳彥以其資深劇場實務經驗及豐厚哲學觀點，搭配亞洲劇場特色編導方式，和參與學員將生活周遭故事改編為劇本。報名採遴選制，選出10人，年齡資格限制，國中生到35歲以下民眾，詢問度高，有國中生想報名參加。

青年編劇工作坊課程設計，在過程當中整理自我思緒、建構表達能力、提升藝術鑑賞能力，同時幫助在地文史資料作見證與探索，課程結業，將由專業演員讀劇，看見自己作品如何踏向演出雛形，未來也有可能搬上舞台演出。

「青年編劇工作坊」報名自即日起至2月17日止，上課期間為3月的每周六（7、14、21與28日），上午9點半到下午4點半，詳情上網查詢

EX-亞洲劇團藝術總監江譚佳彥作品獲國內外大獎肯定，作品中以豐富且飽滿的人文哲思著稱。圖／Ex-亞洲劇團提供

青年 疫情
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

新冠肺炎衝擊產業景氣 勞動部發函：可放無薪假

香港新增7宗武漢肺炎 兩宗涉長康邨大樓

俠盜獵車手、碧血狂殺幕後編劇推手 Rockstar Games共同創辦人Dan Houser確定離職

奧斯卡／《愛的迫降》玄彬丈母娘出席紅毯　絕美高雅禮服與《寄生上流》模樣差超大

相關新聞

疫情危及中小企業斷鏈 桃市府率先協助企業融資紓困

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，直接衝擊旅遊、航空、交通運輸、製造、電子等產業，桃園市經濟發展局今天下午表示，面對疫情帶來...

EX-亞洲劇團培植在地人才 青年編劇工作坊

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情變化，苗栗縣Ex-亞洲劇團避開舉辦大型演出，推出「青年編劇工作坊」，邀請在地青年參與藝文創作，由...

校園宿舍檢疫隔離吃什麼 玄奘大學免費供餐超美味

玄奘大學因應新型冠病毒（武漢肺炎） 疫情，配合政府防疫政策，3月2日開學，目前玄奘大學已有23名港澳生，在政府宣布今起港...

謠傳升遷進用收紅包 徐耀昌駁斥無中生有 50萬檢舉獎金

苗栗縣長徐耀昌今召開縣務會議，對於坊間謠傳縣府公務員進用、升遷需要請託特定人士關說，甚至有收受紅包情況，徐耀昌駁斥無中生...

影／消毒用酒精、漂白水 用途大不同

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴大，苗栗縣政府陸續接獲在地企業捐贈漂白水、75％消毒用酒精，兩者用途不同，育達科大教務長、...

桃園議員陳治文提供服務處場地 方便民眾購買防疫酒精

桃園市議員陳治文持續協調通路商，於今天、明天連續兩日提供議員服務處場地，安排台糖經銷商銷售95%台糖酒精，方便民眾就近購...

桃園將測試自動駕駛巴士 桃市、工研院及力歐新簽MOU

桃園市政府、工業技術研究院與力歐新能源公司簽署「自動駕駛電動巴士開放場域實驗運行」合作意願書，工研院已測試4年多，更於去...

苗栗5尾神龍返天活動吸睛

苗栗（火旁）龍系列活動昨天化龍返天，五尾神龍隨著火焰，帶著祈福返回天庭，苗栗市長邱鎮軍並允諾將更加努力、認真，傳承發揚（火旁）龍文化。

阿婆領口罩忘帶身分證 新竹員警「暖心舉動」感動網友

口罩實名制上路，民眾必須持健保卡才能領到口罩。有網友在臉書上分享，在新竹一位警察看到有需要的民眾只帶了身分證，但身體不舒服急需口罩，於是便將自己身上的新口罩提供給民眾使用，讓網友直呼「很感動」。

竹市府最大水利工程何姓溪滯洪池 解決槺榔社區水患

新竹市近年來最大規模水利設施何姓溪滯洪池，斥資1.7億元打造，由副市長沈慧虹親自打開水閘門象徵正式啟用，啟用後不只讓槺榔...

身障團體口罩需求高 新竹市議會議長募集愛心口罩應急

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續受到關注，而口罩實名制實施至今，仍有部分民眾買不到口罩，新竹市脊髓損傷者協會理事長潘明興今天...

大溪國小運動中心開幕 讓運動成為生活不可缺的一部分

桃園市大溪國小運動中心昨天試營運同時辦開幕典禮，市長鄭文燦到場主持典禮、祝賀，並表大溪人口約10萬人，市府投入4億元，將...

熱門新聞

月薪上看51K 台北自來水事業處招募新人

溪頭抗炎專案優惠價 平日住房2人1室只要約半價

破產蚊子校園嘉南高中 減價拍賣第19次拍定

雲林烏骨雞場確診禽流感 撲殺1.3萬隻雞

年後轉職潮基隆10廠商徵才 作業員、助理、司機等都有

高捷紅線延伸線 估2025年完工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。