EX-亞洲劇團培植在地人才 青年編劇工作坊

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情變化，苗栗縣Ex-亞洲劇團避開舉辦大型演出，推出「青年編劇工作坊」，邀請在地青年參與藝文創作，由劇團藝術總監暨駐團導演江譚佳彥親自授課，也為疫情解除後，預備更多藝文能量，相關報名詳情可電洽Ex-亞洲劇團037-262860或上網查詢。

受疫情影響，EX-亞洲劇團藝術總監江譚佳彥（Chongtham Jayanta Meetei）原定本周赴柬埔寨開辦編劇工作坊，也因東南亞疫情逐漸升溫緊急取消。台灣目前疫情尚處穩定，江譚佳彥期盼在台舉辦「青年編劇工作坊」，以青年朋友們豐沛觀點和觀察力，將許多故事用劇場手法重新編排，「一定能為在地留下不一樣的藝術足跡。」

EX-亞洲劇團近年來持續榮獲國家文藝基金會「TAIWAN TOP演藝團隊」肯定，表演風格美學以亞洲文化見長，專業演出之外，積極努力培育在地藝文人才，校園巡迴演出時，更讓許多學生因此喜歡戲劇。

今年規畫「青年編劇工作坊」，由藝術總監江譚佳彥以其資深劇場實務經驗及豐厚哲學觀點，搭配亞洲劇場特色編導方式，和參與學員將生活周遭故事改編為劇本。報名採遴選制，選出10人，年齡資格限制，國中生到35歲以下民眾，詢問度高，有國中生想報名參加。

青年編劇工作坊課程設計，在過程當中整理自我思緒、建構表達能力、提升藝術鑑賞能力，同時幫助在地文史資料作見證與探索，課程結業，將由專業演員讀劇，看見自己作品如何踏向演出雛形，未來也有可能搬上舞台演出。