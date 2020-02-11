快訊

陸籍子女來台條件限縮 陸委會：符合兩條件才准入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情危及中小企業斷鏈 桃市府率先協助企業融資紓困

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
新冠肺炎疫情波及不少中小企業借不到錢，桃園市虎頭山創業創新服務辦公室（見圖）整合增加受協助疫情影響的中小企業融資。圖／市府經發局提供

新冠肺炎武漢肺炎疫情延燒，直接衝擊旅遊、航空、交通運輸、製造、電子等產業，桃園市經濟發展局今天下午表示，面對疫情帶來產業潛在損失與經營風險衝擊，出現受疫情影響借不到錢的中小企業，市府整合虎頭山創業創新服務辦公室，決定輔導協助受疫情波及中小企業融資貸款紓困，度過疫情危機。

市府經發局指出，桃園市的傳統產業、高科技產業，不少在中國大陸設點或往來，如今新冠肺炎疫情影響台商及全球供應鏈，若疫情未減緩，恐會造成台商的兩岸產業斷鏈，增加潛在損失與經營風險，如果疫情不減恐將帶動另一波台商回流，市府台商回流小組亦決定協助納入疫情回流的台商投資需求。

經發局表示，目前虎頭山創業創新服務辦公室委託台灣中小企銀、台灣中小企業聯合輔導基金會及財團法人中小企業信用保證基金會，聯合負責輔導中小企業融資，原本未納入疫情融資輔導，如今疫情蔓延，有的中小企業借不到錢或無法融資，危及經營，鑑於2個基金會過去 SARS期間曾協助中小企

業融資貸款經驗，該辦公室決定整合納入受疫情影響的中小企業融資貸款紓困需求，輔導協助這些中小企業能借到錢，度過疫情危機。

新冠肺炎疫情波及不少中小企業借不到錢，桃園市虎頭山創業創新服務辦公室（見圖）整合增加協助受疫情影響的中小企業融資。圖／市府經發局提供
新冠肺炎疫情波及不少中小企業借不到錢，桃園市虎頭山創業創新服務辦公室DM廣告（見圖）宣導協助受疫情影響的中小企業融資。圖／市府經發局提供

疫情 台商 新冠肺炎 武漢肺炎 NCP
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

武漢肺炎影響 新加坡航空展規模縮水

瑞銀：新冠肺炎衝擊比SARS嚴重　估中今年GDP僅5.4%

疫情延燒斷鏈？陸廠伺服器出貨無虞 台鏈安心

中小企業恐斷鍊 桃園「創新創業辦公室」當紓困窗口

相關新聞

疫情危及中小企業斷鏈 桃市府率先協助企業融資紓困

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，直接衝擊旅遊、航空、交通運輸、製造、電子等產業，桃園市經濟發展局今天下午表示，面對疫情帶來...

EX-亞洲劇團培植在地人才 青年編劇工作坊

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情變化，苗栗縣Ex-亞洲劇團避開舉辦大型演出，推出「青年編劇工作坊」，邀請在地青年參與藝文創作，由...

校園宿舍檢疫隔離吃什麼 玄奘大學免費供餐超美味

玄奘大學因應新型冠病毒（武漢肺炎） 疫情，配合政府防疫政策，3月2日開學，目前玄奘大學已有23名港澳生，在政府宣布今起港...

謠傳升遷進用收紅包 徐耀昌駁斥無中生有 50萬檢舉獎金

苗栗縣長徐耀昌今召開縣務會議，對於坊間謠傳縣府公務員進用、升遷需要請託特定人士關說，甚至有收受紅包情況，徐耀昌駁斥無中生...

影／消毒用酒精、漂白水 用途大不同

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴大，苗栗縣政府陸續接獲在地企業捐贈漂白水、75％消毒用酒精，兩者用途不同，育達科大教務長、...

桃園議員陳治文提供服務處場地 方便民眾購買防疫酒精

桃園市議員陳治文持續協調通路商，於今天、明天連續兩日提供議員服務處場地，安排台糖經銷商銷售95%台糖酒精，方便民眾就近購...

桃園將測試自動駕駛巴士 桃市、工研院及力歐新簽MOU

桃園市政府、工業技術研究院與力歐新能源公司簽署「自動駕駛電動巴士開放場域實驗運行」合作意願書，工研院已測試4年多，更於去...

苗栗5尾神龍返天活動吸睛

苗栗（火旁）龍系列活動昨天化龍返天，五尾神龍隨著火焰，帶著祈福返回天庭，苗栗市長邱鎮軍並允諾將更加努力、認真，傳承發揚（火旁）龍文化。

阿婆領口罩忘帶身分證 新竹員警「暖心舉動」感動網友

口罩實名制上路，民眾必須持健保卡才能領到口罩。有網友在臉書上分享，在新竹一位警察看到有需要的民眾只帶了身分證，但身體不舒服急需口罩，於是便將自己身上的新口罩提供給民眾使用，讓網友直呼「很感動」。

竹市府最大水利工程何姓溪滯洪池 解決槺榔社區水患

新竹市近年來最大規模水利設施何姓溪滯洪池，斥資1.7億元打造，由副市長沈慧虹親自打開水閘門象徵正式啟用，啟用後不只讓槺榔...

身障團體口罩需求高 新竹市議會議長募集愛心口罩應急

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續受到關注，而口罩實名制實施至今，仍有部分民眾買不到口罩，新竹市脊髓損傷者協會理事長潘明興今天...

大溪國小運動中心開幕 讓運動成為生活不可缺的一部分

桃園市大溪國小運動中心昨天試營運同時辦開幕典禮，市長鄭文燦到場主持典禮、祝賀，並表大溪人口約10萬人，市府投入4億元，將...

熱門新聞

月薪上看51K 台北自來水事業處招募新人

溪頭抗炎專案優惠價 平日住房2人1室只要約半價

破產蚊子校園嘉南高中 減價拍賣第19次拍定

雲林烏骨雞場確診禽流感 撲殺1.3萬隻雞

年後轉職潮基隆10廠商徵才 作業員、助理、司機等都有

高捷紅線延伸線 估2025年完工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。