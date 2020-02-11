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疫情危及中小企業斷鏈 桃市府率先協助企業融資紓困
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，直接衝擊旅遊、航空、交通運輸、製造、電子等產業，桃園市經濟發展局今天下午表示，面對疫情帶來產業潛在損失與經營風險衝擊，出現受疫情影響借不到錢的中小企業，市府整合虎頭山創業創新服務辦公室，決定輔導協助受疫情波及中小企業融資貸款紓困，度過疫情危機。
市府經發局指出，桃園市的傳統產業、高科技產業，不少在中國大陸設點或往來，如今新冠肺炎疫情影響台商及全球供應鏈，若疫情未減緩，恐會造成台商的兩岸產業斷鏈，增加潛在損失與經營風險，如果疫情不減恐將帶動另一波台商回流，市府台商回流小組亦決定協助納入疫情回流的台商投資需求。
經發局表示，目前虎頭山創業創新服務辦公室委託台灣中小企銀、台灣中小企業聯合輔導基金會及財團法人中小企業信用保證基金會，聯合負責輔導中小企業融資，原本未納入疫情融資輔導，如今疫情蔓延，有的中小企業借不到錢或無法融資，危及經營，鑑於2個基金會過去 SARS期間曾協助中小企
業融資貸款經驗，該辦公室決定整合納入受疫情影響的中小企業融資貸款紓困需求，輔導協助這些中小企業能借到錢，度過疫情危機。
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