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校園宿舍檢疫隔離吃什麼 玄奘大學免費供餐超美味
玄奘大學因應新型冠病毒（武漢肺炎） 疫情，配合政府防疫政策，3月2日開學，目前玄奘大學已有23名港澳生，在政府宣布今起港澳學生暫緩來台前，就已由學校專人接機護送，提前返校居家檢疫及自主管理，其中居家檢疫13人、自主管理10人。
玄奘大學學務長林至善表示，學校已成立防疫小組，推動各項防治工作，學校為協助學生進行居家檢疫，免費提供已清潔消毒的學生宿舍做居家檢疫期間使用，並準備住宿備品，包含棉被、床墊、枕頭、個人衛生用品等，及防疫物資口罩、乾洗手、漂白水、體溫計等，每天還有學務處同仁關懷住宿學生，除了解其健康狀況外，並提供必心理支持系統。
而玄奘大學雲來會館餐廳在校園致力推廣健康蔬食，提供各式美味簡餐、桌菜及環保鐵盒便當，深受喜愛蔬食教職員生好評。配合學校港澳學生居家檢疫，每天免費提供豐富多樣化的健康蔬食餐點，包括烤三明治、咖哩炒飯、松露蕃茄義大利麵、湯品及水果等，由學務處派專人送餐給在校內外居家檢疫的港澳學生，適時解決學生用餐問題。
玄奘大學校長簡紹琦表示，由於政府已宣布大陸及港澳學生暫緩來台，為避免陸生、港澳學生因無法如期返校而影響其就學權益，學校啟學生動安心就學措施，提供彈性修課機制，並妥適安排陸生、港澳學生開學選課、註冊繳費、修課方式、成績考核、請假休復學、輔導協助等事宜，全力協助學生可以如期完成課業。
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