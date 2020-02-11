校園宿舍檢疫隔離吃什麼 玄奘大學免費供餐超美味

玄奘大學因應新型冠病毒（武漢肺炎） 疫情，配合政府防疫政策，3月2日開學，目前玄奘大學已有23名港澳生，在政府宣布今起港澳學生暫緩來台前，就已由學校專人接機護送，提前返校居家檢疫及自主管理，其中居家檢疫13人、自主管理10人。

玄奘大學學務長林至善表示，學校已成立防疫小組，推動各項防治工作，學校為協助學生進行居家檢疫，免費提供已清潔消毒的學生宿舍做居家檢疫期間使用，並準備住宿備品，包含棉被、床墊、枕頭、個人衛生用品等，及防疫物資口罩、乾洗手、漂白水、體溫計等，每天還有學務處同仁關懷住宿學生，除了解其健康狀況外，並提供必心理支持系統。

而玄奘大學雲來會館餐廳在校園致力推廣健康蔬食，提供各式美味簡餐、桌菜及環保鐵盒便當，深受喜愛蔬食教職員生好評。配合學校港澳學生居家檢疫，每天免費提供豐富多樣化的健康蔬食餐點，包括烤三明治、咖哩炒飯、松露蕃茄義大利麵、湯品及水果等，由學務處派專人送餐給在校內外居家檢疫的港澳學生，適時解決學生用餐問題。