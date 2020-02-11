快訊

陸籍子女來台條件限縮 陸委會：符合兩條件才准入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

校園宿舍檢疫隔離吃什麼 玄奘大學免費供餐超美味

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
玄奘大學雲來會館餐廳免費提供居家檢疫港澳生豐富多樣化的健康蔬食餐點，午餐為五菜一湯、木瓜湯、水果。圖／玄奘大學提供

玄奘大學因應新型冠病毒（武漢肺炎） 疫情，配合政府防疫政策，3月2日開學，目前玄奘大學已有23名港澳生，在政府宣布今起港澳學生暫緩來台前，就已由學校專人接機護送，提前返校居家檢疫及自主管理，其中居家檢疫13人、自主管理10人。

玄奘大學學務長林至善表示，學校已成立防疫小組，推動各項防治工作，學校為協助學生進行居家檢疫，免費提供已清潔消毒的學生宿舍做居家檢疫期間使用，並準備住宿備品，包含棉被、床墊、枕頭、個人衛生用品等，及防疫物資口罩、乾洗手、漂白水、體溫計等，每天還有學務處同仁關懷住宿學生，除了解其健康狀況外，並提供必心理支持系統。

而玄奘大學雲來會館餐廳在校園致力推廣健康蔬食，提供各式美味簡餐、桌菜及環保鐵盒便當，深受喜愛蔬食教職員生好評。配合學校港澳學生居家檢疫，每天免費提供豐富多樣化的健康蔬食餐點，包括烤三明治、咖哩炒飯、松露蕃茄義大利麵、湯品及水果等，由學務處派專人送餐給在校內外居家檢疫的港澳學生，適時解決學生用餐問題。

玄奘大學校長簡紹琦表示，由於政府已宣布大陸及港澳學生暫緩來台，為避免陸生、港澳學生因無法如期返校而影響其就學權益，學校啟學生動安心就學措施，提供彈性修課機制，並妥適安排陸生、港澳學生開學選課、註冊繳費、修課方式、成績考核、請假休復學、輔導協助等事宜，全力協助學生可以如期完成課業。

玄奘大學雲來會館餐廳免費提供居家檢疫港澳生豐富多樣化的健康蔬食餐點，早餐有烤三明治、小壽桃、燕麥粥、水果。圖／玄奘大學提供
玄奘大學雲來會館餐廳免費提供居家檢疫港澳生豐富多樣化的健康蔬食餐點，晚餐有松露蕃茄義大利麵、水果。圖／玄奘大學提供

返校 陸生 武漢肺炎 新冠肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

賴中強：現在還去中國的台灣人 返國後應自費隔離

搶在禁令前抵台 中正大學17名港澳生半夜回「嘉」

經中港澳入境移工須居家檢疫14天 不得外出或工作

隔離、檢疫、自主管理各不同 衛生單位教你如何區別

相關新聞

疫情危及中小企業斷鏈 桃市府率先協助企業融資紓困

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，直接衝擊旅遊、航空、交通運輸、製造、電子等產業，桃園市經濟發展局今天下午表示，面對疫情帶來...

EX-亞洲劇團培植在地人才 青年編劇工作坊

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情變化，苗栗縣Ex-亞洲劇團避開舉辦大型演出，推出「青年編劇工作坊」，邀請在地青年參與藝文創作，由...

校園宿舍檢疫隔離吃什麼 玄奘大學免費供餐超美味

玄奘大學因應新型冠病毒（武漢肺炎） 疫情，配合政府防疫政策，3月2日開學，目前玄奘大學已有23名港澳生，在政府宣布今起港...

謠傳升遷進用收紅包 徐耀昌駁斥無中生有 50萬檢舉獎金

苗栗縣長徐耀昌今召開縣務會議，對於坊間謠傳縣府公務員進用、升遷需要請託特定人士關說，甚至有收受紅包情況，徐耀昌駁斥無中生...

影／消毒用酒精、漂白水 用途大不同

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴大，苗栗縣政府陸續接獲在地企業捐贈漂白水、75％消毒用酒精，兩者用途不同，育達科大教務長、...

桃園議員陳治文提供服務處場地 方便民眾購買防疫酒精

桃園市議員陳治文持續協調通路商，於今天、明天連續兩日提供議員服務處場地，安排台糖經銷商銷售95%台糖酒精，方便民眾就近購...

桃園將測試自動駕駛巴士 桃市、工研院及力歐新簽MOU

桃園市政府、工業技術研究院與力歐新能源公司簽署「自動駕駛電動巴士開放場域實驗運行」合作意願書，工研院已測試4年多，更於去...

苗栗5尾神龍返天活動吸睛

苗栗（火旁）龍系列活動昨天化龍返天，五尾神龍隨著火焰，帶著祈福返回天庭，苗栗市長邱鎮軍並允諾將更加努力、認真，傳承發揚（火旁）龍文化。

阿婆領口罩忘帶身分證 新竹員警「暖心舉動」感動網友

口罩實名制上路，民眾必須持健保卡才能領到口罩。有網友在臉書上分享，在新竹一位警察看到有需要的民眾只帶了身分證，但身體不舒服急需口罩，於是便將自己身上的新口罩提供給民眾使用，讓網友直呼「很感動」。

竹市府最大水利工程何姓溪滯洪池 解決槺榔社區水患

新竹市近年來最大規模水利設施何姓溪滯洪池，斥資1.7億元打造，由副市長沈慧虹親自打開水閘門象徵正式啟用，啟用後不只讓槺榔...

身障團體口罩需求高 新竹市議會議長募集愛心口罩應急

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續受到關注，而口罩實名制實施至今，仍有部分民眾買不到口罩，新竹市脊髓損傷者協會理事長潘明興今天...

大溪國小運動中心開幕 讓運動成為生活不可缺的一部分

桃園市大溪國小運動中心昨天試營運同時辦開幕典禮，市長鄭文燦到場主持典禮、祝賀，並表大溪人口約10萬人，市府投入4億元，將...

熱門新聞

月薪上看51K 台北自來水事業處招募新人

溪頭抗炎專案優惠價 平日住房2人1室只要約半價

破產蚊子校園嘉南高中 減價拍賣第19次拍定

雲林烏骨雞場確診禽流感 撲殺1.3萬隻雞

年後轉職潮基隆10廠商徵才 作業員、助理、司機等都有

高捷紅線延伸線 估2025年完工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。