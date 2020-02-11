謠傳升遷進用收紅包 徐耀昌駁斥無中生有 50萬檢舉獎金

苗栗縣長徐耀昌今召開縣務會議，對於坊間謠傳縣府公務員進用、升遷需要請託特定人士關說，甚至有收受紅包情況，徐耀昌駁斥無中生有傳聞，若有假藉縣長名義收受紅包，除提供檢舉獎金50萬元，並由政風處移送檢調單位查處，決不寬貸，以正視聽。

苗栗縣政府人事處下午也發出聲明稿，嚴正聲明：

公務員的進用、陞遷，應秉持人與事適切配合的宗旨，考量機關特性與職務需要，依資績並重、內陞與外補兼顧原則，擇優陞任或遷調歷練，以拔擢及培育人才。

縣府暨所屬機關學校公務人員的陞遷均依公務人員陞遷法及其施行細則之規定辦理，職務出缺均簽請機關首長核定內陞、外補或列考試分發，外補案，依規定於行政院人事行政總處網路公告三日以上（內陞案於本府網站公告）。

由本府甄審委員會評審後，依程序報請機關首長就前三名中圈定陞補之。至於坊間謠傳本府進用及陞遷人員需收受紅包乙事，純屬無中生有，本府再次聲明，如有假藉縣長名義收受紅包，

本府提供檢舉獎金新台幣50萬元，並著由政風單位嚴辦及移送檢調單位查處，絕不寬貸，以正視聽。聲明指出，縣府進用及陞遷人員採公開、公平、公正方式辦理，請縣府同仁不宜找特定人士請託關心人事案，以免滋生困擾。