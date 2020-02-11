快訊

陸籍子女來台條件限縮 陸委會：符合兩條件才准入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

謠傳升遷進用收紅包 徐耀昌駁斥無中生有 50萬檢舉獎金

聯合報 / 記者劉星君／苗栗縣即時報導
坊間謠傳苗栗縣府公務員進用、升遷需請託特定人士關說，甚至收受紅包，縣長徐耀昌駁斥無中生有傳聞，若有假藉縣長名義收受紅包，除提供檢舉獎金50萬元，並由政風處移送檢調單位查處。圖／報系資料照

苗栗縣長徐耀昌今召開縣務會議，對於坊間謠傳縣府公務員進用、升遷需要請託特定人士關說，甚至有收受紅包情況，徐耀昌駁斥無中生有傳聞，若有假藉縣長名義收受紅包，除提供檢舉獎金50萬元，並由政風處移送檢調單位查處，決不寬貸，以正視聽。

苗栗縣政府人事處下午也發出聲明稿，嚴正聲明：

公務員的進用、陞遷，應秉持人與事適切配合的宗旨，考量機關特性與職務需要，依資績並重、內陞與外補兼顧原則，擇優陞任或遷調歷練，以拔擢及培育人才。

縣府暨所屬機關學校公務人員的陞遷均依公務人員陞遷法及其施行細則之規定辦理，職務出缺均簽請機關首長核定內陞、外補或列考試分發，外補案，依規定於行政院人事行政總處網路公告三日以上（內陞案於本府網站公告）。

由本府甄審委員會評審後，依程序報請機關首長就前三名中圈定陞補之。至於坊間謠傳本府進用及陞遷人員需收受紅包乙事，純屬無中生有，本府再次聲明，如有假藉縣長名義收受紅包，

本府提供檢舉獎金新台幣50萬元，並著由政風單位嚴辦及移送檢調單位查處，絕不寬貸，以正視聽。聲明指出，縣府進用及陞遷人員採公開、公平、公正方式辦理，請縣府同仁不宜找特定人士請託關心人事案，以免滋生困擾。

紅包 徐耀昌 公務員
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

影／防疫不缺席！宸鼎生科加碼捐贈消毒用酒精

防疫 長春捐300大桶漂白水

長春石化捐消毒漂白水 助苗栗行政機關防疫

苗栗縣防疫大作戰 長春助力捐300桶漂白水

相關新聞

疫情危及中小企業斷鏈 桃市府率先協助企業融資紓困

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，直接衝擊旅遊、航空、交通運輸、製造、電子等產業，桃園市經濟發展局今天下午表示，面對疫情帶來...

EX-亞洲劇團培植在地人才 青年編劇工作坊

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情變化，苗栗縣Ex-亞洲劇團避開舉辦大型演出，推出「青年編劇工作坊」，邀請在地青年參與藝文創作，由...

校園宿舍檢疫隔離吃什麼 玄奘大學免費供餐超美味

玄奘大學因應新型冠病毒（武漢肺炎） 疫情，配合政府防疫政策，3月2日開學，目前玄奘大學已有23名港澳生，在政府宣布今起港...

謠傳升遷進用收紅包 徐耀昌駁斥無中生有 50萬檢舉獎金

苗栗縣長徐耀昌今召開縣務會議，對於坊間謠傳縣府公務員進用、升遷需要請託特定人士關說，甚至有收受紅包情況，徐耀昌駁斥無中生...

影／消毒用酒精、漂白水 用途大不同

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴大，苗栗縣政府陸續接獲在地企業捐贈漂白水、75％消毒用酒精，兩者用途不同，育達科大教務長、...

桃園議員陳治文提供服務處場地 方便民眾購買防疫酒精

桃園市議員陳治文持續協調通路商，於今天、明天連續兩日提供議員服務處場地，安排台糖經銷商銷售95%台糖酒精，方便民眾就近購...

桃園將測試自動駕駛巴士 桃市、工研院及力歐新簽MOU

桃園市政府、工業技術研究院與力歐新能源公司簽署「自動駕駛電動巴士開放場域實驗運行」合作意願書，工研院已測試4年多，更於去...

苗栗5尾神龍返天活動吸睛

苗栗（火旁）龍系列活動昨天化龍返天，五尾神龍隨著火焰，帶著祈福返回天庭，苗栗市長邱鎮軍並允諾將更加努力、認真，傳承發揚（火旁）龍文化。

阿婆領口罩忘帶身分證 新竹員警「暖心舉動」感動網友

口罩實名制上路，民眾必須持健保卡才能領到口罩。有網友在臉書上分享，在新竹一位警察看到有需要的民眾只帶了身分證，但身體不舒服急需口罩，於是便將自己身上的新口罩提供給民眾使用，讓網友直呼「很感動」。

竹市府最大水利工程何姓溪滯洪池 解決槺榔社區水患

新竹市近年來最大規模水利設施何姓溪滯洪池，斥資1.7億元打造，由副市長沈慧虹親自打開水閘門象徵正式啟用，啟用後不只讓槺榔...

身障團體口罩需求高 新竹市議會議長募集愛心口罩應急

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續受到關注，而口罩實名制實施至今，仍有部分民眾買不到口罩，新竹市脊髓損傷者協會理事長潘明興今天...

大溪國小運動中心開幕 讓運動成為生活不可缺的一部分

桃園市大溪國小運動中心昨天試營運同時辦開幕典禮，市長鄭文燦到場主持典禮、祝賀，並表大溪人口約10萬人，市府投入4億元，將...

熱門新聞

月薪上看51K 台北自來水事業處招募新人

溪頭抗炎專案優惠價 平日住房2人1室只要約半價

破產蚊子校園嘉南高中 減價拍賣第19次拍定

雲林烏骨雞場確診禽流感 撲殺1.3萬隻雞

年後轉職潮基隆10廠商徵才 作業員、助理、司機等都有

高捷紅線延伸線 估2025年完工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。