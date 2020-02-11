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影／消毒用酒精、漂白水 用途大不同

聯合報 / 記者劉星君／苗栗縣即時報導
漂白水使用時還要依照1：3的比例稀釋，苗栗市公所日前將企業捐贈的漂白水，提供給民眾裝取，並注意稀釋比例。圖／報系資料照

新冠肺炎武漢肺炎）疫情持續擴大，苗栗縣政府陸續接獲在地企業捐贈漂白水、75％消毒用酒精，兩者用途不同，育達科大教務長、工業博士龍清勇說，75％消毒用酒精使用，噴在手上後，手上搓揉約20秒，不要噴上去就拿衛生紙擦掉，放置時避免小孩拿取，要在通風環境使用，避免造成不必要傷害。

宸鼎生科今加碼再捐贈75％消毒用酒精給苗栗縣政府，宸鼎生科技術總監、育達科大教務長龍清勇說，使用75％酒精注意事項，使用時噴在手上，再搓揉約20秒左右，讓其揮發，不要噴上去就拿衛生紙擦掉。

龍清勇說，使用酒精，保持環境通風，噴完後，再擦一下，噴出去是液狀水滴，不是那麼均勻，可以稍微擦拭。他也提醒，民眾不用太恐慌，打亂平常作息，主要模式還是衛生習慣養成，酒精做手部消毒，平常勤洗手，養成居家習慣。

龍清勇說，乾洗手跟酒精是一樣的，酒精用液態，乾洗手是用其他化工原料，乾洗手液，乾了之後手上會有沾一層膜的感覺。

消毒水漂白水的使用，龍清勇說，建議使用在環境清潔，例如地板清潔，由於漂白水的成分，濃度高，對人體皮膚會有傷害，也不能用在清洗食用餐具。

苗栗縣衛生局疾病管制科指出，此次新冠肺炎主要在於接觸傳染，漂白水使用建議使用在環境面，接觸面積大範圍等；酒精消毒用於清潔手部，最重要還是要養成勤洗手習慣。

宸鼎生科捐贈的75％清潔用酒精。記者劉星君／攝影

衛生紙 新冠肺炎 武漢肺炎 NCP
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