桃園議員陳治文提供服務處場地 方便民眾購買防疫酒精

口罩實名制上路，民眾必須持健保卡才能領到口罩。有網友在臉書上分享，在新竹一位警察看到有需要的民眾只帶了身分證，但身體不舒服急需口罩，於是便將自己身上的新口罩提供給民眾使用，讓網友直呼「很感動」。

2020-02-11 13:14