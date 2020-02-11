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桃園議員陳治文提供服務處場地 方便民眾購買防疫酒精
桃園市議員陳治文持續協調通路商，於今天、明天連續兩日提供議員服務處場地，安排台糖經銷商銷售95%台糖酒精，方便民眾就近購買和在家自行稀釋，作為個人家戶一般清潔消毒使用。
陳治文特別感謝台糖經銷商大力幫忙，也感謝立法委員吳秉叡、陳瑩、市議員林志強共同關心防疫工作，並呼籲非常時期，除了適當使用口罩等防疫用品，常洗手、減少出入密閉公共場所應是基本之道。
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