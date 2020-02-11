新竹市議長許修睿募愛心口罩 捐身障團體應急

新竹市議會議長許修睿日前獲悉身障團體輪椅族缺口罩，他立即幫忙並協助募愛心口罩，共募得超過200個，今天捐給新竹市脊髓損傷者協會，也盼政府重視身障者缺口罩的問題。

新竹市脊髓損傷者協會理事長潘明興今天表示，輪椅族需常到醫院復健，在這段期間，武漢肺炎疫情嚴重，口罩對於他們來說相當重要，可是，他們因得坐輪椅，要排隊買口罩很不便，即便到藥局排隊也不一定能買到，讓他們很無奈。

許修睿指出，輪椅族因洗腎、復健及清創等因素進出醫院頻繁，是口罩的高度使用者，現階段口罩數量不足，他號召募集愛心口罩幫助輪椅族，也響應「我OK，你先領」運動，把口罩留給極為需要的人。

許修睿表示，目前募得口罩超過200個，這些愛心口罩優先讓身障團體應急。未來，若身障團體仍有口罩需求，會再視情況幫忙。