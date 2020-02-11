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桃園將測試自動駕駛巴士 桃市、工研院及力歐新簽MOU
桃園市政府、工業技術研究院與力歐新能源公司簽署「自動駕駛電動巴士開放場域實驗運行」合作意願書，工研院已測試4年多，更於去年得到國內首張無人自駕車牌照，這次將由桃園市政府提供測試場域，將在桃園境內推出自動駕駛電動巴士。鄭文燦表示，台灣自駕車產業，包括電子技術、零組件、AI技術逐漸成熟，加上桃園是汽車工業重鎮，期盼在產官學攜手合作下，打造完善城市智慧運輸網絡。
鄭表示，自動駕駛電動巴士測試將分兩階段進行，第一階段規畫於大園客運園區，採封閉式場域測試，該區域開發密度較低，交通狀況單純，且交通系統也較完整，是良好的測試場域，第一階段測試預計今年完成，第二階段將在中壢青埔區機捷A17站至A18站間及大溪區石門水庫辦理。
鄭說，過去桃園曾在農博期間利用小型無人自駕巴士接駁遊客，並開放中型自駕巴士試乘體驗，鄭表示，這次簽署的合作意願書，針對大型自駕巴士進行試驗，技術也較為成熟，此外，配合觀旅局「石門水庫跨域亮點計畫」，自駕巴士也將於溪州轉運站周邊場域，進行點到點、開放試驗，希望未來能投入旅客接駁服務，打造低碳旅遊新里程碑。
工研院機械所所長胡竹生表示，自動駕駛產業涉及環保、效率、經濟與科技等層面，會配合政府施政目標，尤其桃園擁有國際機場，包含資通訊、精密機械、汽車零組件等產業，將協助把創新技術導入民間應用；力歐新公司主席連恆說，力歐新打造出首輛自動駕駛仿古電動巴士，希望經過測試後，未來能投入桃園相關運輸服務，讓桃園成為第一個將AI自動駕駛電動巴士推向全世界的城市。
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