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竹市府最大水利工程何姓溪滯洪池 解決槺榔社區水患

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
新竹市近年來最大規模水利設施何姓溪滯洪池，斥資1.7億元打造。記者張雅婷／攝影

新竹市近年來最大規模水利設施何姓溪滯洪池，斥資1.7億元打造，由副市長沈慧虹親自打開水閘門象徵正式啟用，啟用後不只讓槺榔庄(康樂里)社區免於水患之苦，還成為里民散步休閒好去處，未來將持續規畫環池古輕便車道，讓滯洪池兼具防洪、生態與觀光功能。

市府指出，何姓溪集水區接近頭前溪河口，排水出口處受頭前溪外水位升高關閉閘門影響，於颱風豪雨時內水不易排出，易造成何姓溪中、下游低漥地區淹水，尤其槺榔庄(康樂里)積淹水尤為嚴重，何姓溪滯洪池完工後，將提供2.3萬立方公尺滯洪量，可有效解決淹水問題，而去年517水災發生時，滯洪池雖尚未完工，但因開挖完成，池體就已發揮功用。

副市長沈慧虹表示，水能載舟亦能覆舟，水利工程是與「雨神賽跑」的競賽，靠市府團隊全力衝刺才能守護市民的生命財產安全，何姓溪滯洪池是新竹市近年最大的水利建設，提供相當於24座標準游泳池的滯洪量，未來將持續改善周遭生態環境，打造環池的古輕便車道，使滯洪池具有防洪、生態與觀光功能，成為重要的環境教育場域。

工務處長吳堂安指出，何姓溪滯洪池由水利署第二河川局代辦，去年2月11日開工、12月2日竣工，總經費1.7億，池頂面積7090平方公尺，池底面積4930平方公尺，最蓄水量近2.3萬立方公尺，是新竹市近年來最大筆經費、最大規模的滯洪池新建工程。除了治水防洪外，水環境改善計畫也積極爭取中，由新竹左岸、漁人碼頭及17公里海岸線所構成的微笑水岸，中央總計核定18項子計畫，總經費約15億2700萬元。

何姓溪滯洪池是新竹市近年最大的水利建設，提供相當於24座標準游泳池的滯洪量。記者張雅婷／攝影
新竹市近年來最大規模水利設施何姓溪滯洪池，讓槺榔庄(康樂里)社區免於水患之苦，還成為里民散步休閒好去處。記者張雅婷／攝影
新竹市近年來最大規模水利設施何姓溪滯洪池，啟用後讓槺榔庄(康樂里)社區免於水患之苦。記者張雅婷／攝影
新竹市近年來最大規模水利設施何姓溪滯洪池，斥資1.7億元打造。記者張雅婷／攝影
何姓溪滯洪池是新竹市近年最大的水利建設，提供相當於24座標準游泳池的滯洪量。記者張雅婷／攝影
新竹市近年來最大規模水利設施何姓溪滯洪池，斥資1.7億元打造。記者張雅婷／攝影
新竹市近年來最大規模水利設施何姓溪滯洪池，斥資1.7億元打造。記者張雅婷／攝影
新竹市近年來最大規模水利設施何姓溪滯洪池，斥資1.7億元打造。記者張雅婷／攝影

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