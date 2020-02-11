竹市府最大水利工程何姓溪滯洪池 解決槺榔社區水患

新竹市近年來最大規模水利設施何姓溪滯洪池，斥資1.7億元打造，由副市長沈慧虹親自打開水閘門象徵正式啟用，啟用後不只讓槺榔庄(康樂里)社區免於水患之苦，還成為里民散步休閒好去處，未來將持續規畫環池古輕便車道，讓滯洪池兼具防洪、生態與觀光功能。

市府指出，何姓溪集水區接近頭前溪河口，排水出口處受頭前溪外水位升高關閉閘門影響，於颱風豪雨時內水不易排出，易造成何姓溪中、下游低漥地區淹水，尤其槺榔庄(康樂里)積淹水尤為嚴重，何姓溪滯洪池完工後，將提供2.3萬立方公尺滯洪量，可有效解決淹水問題，而去年517水災發生時，滯洪池雖尚未完工，但因開挖完成，池體就已發揮功用。

副市長沈慧虹表示，水能載舟亦能覆舟，水利工程是與「雨神賽跑」的競賽，靠市府團隊全力衝刺才能守護市民的生命財產安全，何姓溪滯洪池是新竹市近年最大的水利建設，提供相當於24座標準游泳池的滯洪量，未來將持續改善周遭生態環境，打造環池的古輕便車道，使滯洪池具有防洪、生態與觀光功能，成為重要的環境教育場域。