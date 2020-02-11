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身障團體口罩需求高 新竹市議會議長募集愛心口罩應急

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
許修睿（右）將募集到的愛心口罩贈予身障團體應急。圖／新竹市議會提供

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續受到關注，而口罩實名制實施至今，仍有部分民眾買不到口罩，新竹市脊髓損傷者協會理事長潘明興今天表示，口罩對輪椅族群來說非常重要，但是坐輪椅排隊相當不方便，就算排隊也不見得買得到，輪椅族都感到相當無奈，因此找上新竹市議會議長許修睿代為發聲，提醒政府機關重視身障族群的口罩需求。

許修睿表示，排隊買口罩對身障團體來說極為不便，身障團體輪椅族因為洗腎、復健、清創等三大因素，更是進出醫院頻繁的主要族群，是口罩的高度使用者，但現階段口罩數量不足，但是大家都還是盡量配合政府政策，相信過一段時間，口罩數量趕工補足之後一定會改善排隊買口罩的問題。

許修睿也允諾會把弱勢團體的口罩需求反映給相關單位，並將募集的愛心口罩讓身障團體應急，也呼籲社會大眾響應「我OK你先用」的口罩政策，優先讓這些身障與弱勢團體使用。

許修睿（後）將募集到的愛心口罩贈予身障團體應急。圖／新竹市議會提供

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