居家檢疫外出抽菸6分鐘 違法挨罰萬元
武漢肺炎疫情延燒，台北市屢傳居家隔離與檢疫者擅自外出，已有4人挨罰，台北市衛生局今天說，一名居家檢疫的外籍人士離開居所到樓梯間抽菸，依違反傳染病防治法開罰1萬元。
衛生局疾病管制科科長余燦華表示，該外籍人士3日從中國廣東搭機到台灣桃園機場，居家檢疫期間為3日至17日，但10日逕自離開住居所到樓梯間抽菸，雖只離開住家6分鐘，但違規事證明確，將依違反傳染病防治法第58條規定，開罰新台幣1萬元。
截至目前為止，台北市共有116人居家隔離、573人居家檢疫；不過，檢疫者有6人失聯，已通報警政署協尋。
先前台北市有2名居家隔離者擅自外出，違反傳染病防治法第48條，各遭罰6萬元；2名居家檢疫者擅自外出，違反傳染病防治法第58條，各遭罰1萬元。
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