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阿婆領口罩忘帶身分證 新竹員警「暖心舉動」感動網友

聯合新聞網 / 綜合報導
近日有人分享在新竹一名員警看到有婆婆因只帶身分證而不能領口罩，便將自己的口罩給她用的暖心舉動。示意圖，非新聞當事者。圖／聯合報系資料照片

口罩實名制上路，民眾必須持健保卡才能領到口罩。有網友在臉書上分享，在新竹一位警察看到有需要的民眾只帶了身分證，但身體不舒服急需口罩，於是便將自己身上的新口罩提供給民眾使用，讓網友直呼「很感動」。

網友10日在「新竹大小事」社團分享，當天早上在台大醫院新竹分院旁的藥局買口罩，隊伍當中有一位婆婆身體不舒服，在路口幫忙維持秩序的警察便拿出一張椅子給她坐。後來這位婆婆只帶了身分證，藥局拒絕讓她領口罩，見到這個狀況，剛提供椅子的警察將自己身上的新口罩給了婆婆，讓網友看到直呼「好感動，原來這個社會上還是有溫暖。」

其他網友也紛紛在下方留言，有網友當天也在現場目睹整段過程，留言：「我也看到那個警察了！真的很窩心。」更多網友也呼籲先將口罩讓給需要的人，留言：「我ok，你先領」，或是感謝這位警察熱心相助。

其中新竹市警察局也在下方留言，指出當天這位員警是新竹市二分局文華派出所的卓姓員警，平時便善行不斷，幫助家屬尋回失蹤親屬、解決酒駕事件。文華派出所當天也發文感謝市民朋友的鼓勵。

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