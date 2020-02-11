阿婆領口罩忘帶身分證 新竹員警「暖心舉動」感動網友

口罩實名制上路，民眾必須持健保卡才能領到口罩。有網友在臉書上分享，在新竹一位警察看到有需要的民眾只帶了身分證，但身體不舒服急需口罩，於是便將自己身上的新口罩提供給民眾使用，讓網友直呼「很感動」。

網友10日在「新竹大小事」社團分享，當天早上在台大醫院新竹分院旁的藥局買口罩，隊伍當中有一位婆婆身體不舒服，在路口幫忙維持秩序的警察便拿出一張椅子給她坐。後來這位婆婆只帶了身分證，藥局拒絕讓她領口罩，見到這個狀況，剛提供椅子的警察將自己身上的新口罩給了婆婆，讓網友看到直呼「好感動，原來這個社會上還是有溫暖。」

其他網友也紛紛在下方留言，有網友當天也在現場目睹整段過程，留言：「我也看到那個警察了！真的很窩心。」更多網友也呼籲先將口罩讓給需要的人，留言：「我ok，你先領」，或是感謝這位警察熱心相助。

其中新竹市警察局也在下方留言，指出當天這位員警是新竹市二分局文華派出所的卓姓員警，平時便善行不斷，幫助家屬尋回失蹤親屬、解決酒駕事件。文華派出所當天也發文感謝市民朋友的鼓勵。