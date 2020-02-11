大溪國小運動中心開幕 讓運動成為生活不可缺的一部分

桃園市大溪國小運動中心昨天試營運同時辦開幕典禮，市長鄭文燦到場主持典禮、祝賀，並表大溪人口約10萬人，市府投入4億元，將大溪國小原來的羽球館轉型改建為運動中心，去年12月13日完工，也是市府規畫第11、第6座落成的運動中心。

大溪國小運動中心由緯創運動行銷取得營運資格，開幕後試營運至16日期間市民免費，正式營運後，除部分設施場地保留學校優先上課、集會或訓練使用，對外開放民眾使用，並提供高齡、低收入、55歲以上原住民及身心障礙者，於特定時段優惠或免費使用運動設施，鼓勵弱勢群體參與休閒活動，鄭文燦強調讓運動成為一種權利，並成為生活不可或缺的一部分。

大溪國小運動中心為地下1層、地上3層的建築物，基地面積約1萬7477平方公尺，總樓地板面積約1萬2030平方公尺。全館導入線上預約、無線射頻辨識系統 (RFID)、停車場車牌辨識技術等智慧科技，為創新便利的智慧化運動中心。

場館休閒空間及運動器材多元，包括1樓游泳池、SPA池、烤箱、蒸氣室；2樓健身房、韻律教室、桌球室；3樓的8面羽球場。此外，地下1樓的停車場有77個汽車停車位及45個機車停車位，提供學校教職員工使用，並紓解假日車位難求問題。

鄭文燦說，運動中心除滿足鄰近學區及社區的運動、體育教學、戶外活動及停車等需求，場館內公共空間可做為藝文展覽空間，戶外活動廣場也可做為家長接送學生、休憩、幼兒活動、假日街頭藝人表演空間，提升大溪老城區運動休閒風氣與美感生活。

此外，為促進附近居民就業，將優先聘用桃園市民為運動中心的員工，也將加強與周邊學校競技體育人才的培訓交流，擴大公益運動課程的推廣，完善運動健康的社區環境。