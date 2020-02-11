竹南垃圾掩埋場火警 沼氣加廢木材搶救不易
苗栗縣竹南鎮垃圾掩埋場今天凌晨發生火警，消防隊員接獲通報趕抵現場，火勢一發不可收拾，由於掩埋場堆積大量廢棄木材、地下又布滿沼氣，增加搶救困難，幸無人傷亡。
苗栗縣消防局第二大隊大隊長曹春風指出，凌晨3時27分接獲民眾通報，竹南垃圾掩埋場傳出火光，立即派遣竹南、後龍、頭份等分隊人車前往查看，發現總共12公頃的二期掩埋場中，約有5公傾已陷入一片火海。
曹春風表示，為避免火勢持續擴散，立即從水箱車拉出水線降溫滅火，配合大型挖土機在周邊建立防火線，不過掩埋場內堆積許多廢棄木材，地底下又有長年累積的沼氣不斷竄出，容易助長火勢蔓延。
消防隊員花了3個多小時，好不容易撲滅大部分明火，控制火勢，不過掩埋場下方仍有深層悶燒跡象，陸續出動4部挖土機開挖，搭配水線滅火，所幸周邊沒有住家，無人傷亡，至於火警發生原因仍需要進一步調查。
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